Canarias reitera al Estado que permita el traspaso entre campañas de la cuota sobrante de atún rojo - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha reiterado al Estado la necesidad de permitir el traspaso entre campañas de la cuota sobrante de atún, que corresponde a la flota de Canarias, ante la situación de "escasez" de este túnido en las aguas de las islas.

En una nota de prensa, el viceconsejero del Sector Primario del Ejecutivo regional, Eduardo García, ha solicitado, asimismo, una modificación normativa "urgente" que responda a las fluctuaciones en los rutas migratorias de esta especie y con la aplicación de los criterios de flexibilidad interanual de las posibilidades de pesca no consumidas en la cuota asignada a los buques canarios.

Expone la Consejería que, durante la presente campaña, la pesquería del atún rojo en el Archipiélago se ha visto "mermada" por una "perturbación" en el ciclo migratorio de este túnido. De hecho, según indican los datos a 1 de octubre, las capturas se han limitado a 115 toneladas de las 568 toneladas --en las que se incluyen 30 toneladas adicionales provenientes de una trasferencia de cuota entre Islandia y la UE-- asignadas a la flota con base en Canarias.

Por todo ello, el Gobierno canario ha solicitado de nuevo al Ministerio la posibilidad del traspaso del remanente de cuota entre campañas, de manera que se reconozca así el derecho de la flota de las islas a efectuar esas capturas cuando el paso de la ruta migratoria del atún rojo por el caladero canario lo permita.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA

Con este propósito, el Ejecutivo autonómico ha trasladado al Gobierno de España, tanto en reuniones presenciales como por escrito, que modifique de manera puntual y urgente el Real Decreto 46/2019 que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo para que "se posibilite el traspaso a la campaña posterior, de los remanentes de cuota no consumidos por parte del "grupo f, buques cañeros autorizados a pescar en aguas del caladero canario".

Puntualiza el Gobierno regional que si bien el Ministerio está tramitando actualmente el desarrollo reglamentario de la flexibilidad interanual de posibilidades de pesca a través de un proyecto de Real Decreto que tiene por objeto regular las medidas de gestión de los recursos pesqueros, conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, el Ejecutivo canario advierte de los condicionantes específicos que afectan a la flota canaria por las fluctuaciones migratorias del atún rojo, lo que exige la modificación del referido Real Decreto 46/2019.

La actual campaña del atún rojo continuará activa en Canarias hasta final de año, aunque la mayoría de capturas de este túnido se efectúan normalmente durante el primer semestre. Por este motivo, el Ministerio adelantó el inicio de la campaña en este ejercicio con una ampliación de nueve días respecto al año anterior, lo que derivó en dos periodos de captura para el presente 2025: desde el 20 de enero al 30 de mayo, y desde el 4 de junio al 31 de diciembre.