Canarias retoma este lunes las clases presenciales tras su suspensión por la borrasca 'Therese'

Archivo - Imagen de recurso del Plan Insular de Animación a la Lectura (PIALTE) del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actividad lectiva presencial se retomará este lunes en todos los centros educativos de Canarias, después de que la borrasca 'Therese' provocase que el jueves y viernes se desarrollara de forma telemática.

Esta medida responde a la finalización de la confluencia de factores meteorológicos adversos que han afectado a las islas estos días y que, previsiblemente, culminará este domingo, según ha informado la Consejería en una nota.

"Los efectos que ha supuesto esta borrasca en algunas zonas de las islas, con inundaciones y desprendimientos de rocas de grandes dimensiones sobre carreteras que podrían haber sido utilizadas como rutas de transporte escolar o por las familias, reforzaron la suspensión de las clases presenciales de manera preventiva decretada por la Consejería para evitar los desplazamientos", ha expresado el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera.

Durante los días en los que se ha mantenido la actividad lectiva en modalidad telemática, el sistema educativo habría continuado funcionando con normalidad generalizada, según la Consejería. Así, las conexiones y accesos a las plataformas y herramientas de teleformación habilitadas se desarrollaron sin incidencias reseñables.

Estas medidas se adoptaron de forma progresiva ante la evolución de las condiciones meteorológicas, con la implantación de la actividad no presencial durante la jornada del jueves en La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, así como en Gran Canaria en los turnos de tarde y noche, extendiéndose el viernes a toda Canarias.

INFRAESTRUCTURAS

En lo relativo a las infraestructuras educativas, el balance definitivo se realizará a partir del lunes, con la reapertura de los centros y la evaluación completa de posibles afecciones por parte de los equipos directivos y docentes, ya que durante los días de suspensión las instalaciones han permanecido cerradas.

Hasta el momento, las incidencias registradas en los centros educativos han estado relacionadas con el desplazamiento de aparatos de aire acondicionado en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria debido al viento, y la caída de un árbol en la entrada del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rafael Gómez Santos, en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria.

En Tenerife, se precisó la intervención de los servicios de emergencia para asegurar el techado del pabellón escolar del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cruz Santa, en Los Realejos, así como filtraciones producidas por las lluvias en los ceips Los Llanetes, en Valsequillo, y Taibique, en El Pinar de El Hierro.