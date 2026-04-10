Canarias sella su primer plan de ordenación laboral para más de 7.700 trabajadores

Firma del plan de ordenación del personal laboral de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado este viernes que el Gobierno y los sindicatos hayan conseguido aprobar por unanimidad el primer Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

"Este acuerdo es un acto de justicia que fortalece a la Administración y que tiene como fin último prestar un mejor servicio la ciudadanía", comentó.

Este plan, impulsado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha sido refrendado por los sindicatos representados en el Comité Intercentros de Personal Laboral y la consejera Nieves Lady Barreto, en un acto celebrado en Presidencia del Gobierno.

Barreto agradeció el trabajo que, desde el año pasado, ha venido desarrollando por el equipo humano de la Dirección General de Función Pública para dar forma a este Plan de Ordenación que afecta a un total de 7.749 trabajadores y trabajadoras, de los que 3.891 es personal laboral fijo y el resto es personal temporal.

Al respecto, la consejera destacó que las mujeres representan casi el 79% del total, "lo que es un reflejo de la diferencia en el acceso al mercado laboral público que han tenido a lo largo de los años, aún teniendo la misma formación, por el tiempo que hay que dedicar para preparar una oposición".

Así, dijo, "tras finalizar el proceso de estabilización, nos marcamos como objetivo mejorar los derechos de nuestro personal laboral y dotarlo de un marco regulatorio que diera respuesta a una reivindicación histórica, reforzando de nuestra política para transformar la relación de la Administración General con sus empleados públicos".

Como representantes de los trabajadores, han firmado el acuerdo el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA); Intersindical Canaria (IC); Sindicato de Comisiones de Base (COBAS); Comisiones Obreras (CCOO) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

El plan se construye en base a cinco ejes de actuación que se consideran esenciales para la ordenación del personal laboral.

Contempla el derecho a la movilidad, el derecho a la promoción interna, la reducción del empleo público laboral temporal, la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario y la selección de las futuras generaciones de personal laboral de esta administración.

También abordará un nuevo sistema de clasificación profesional acorde con el sistema educativo actual y con las actuales necesidades de la administración, recoge una nota del Ejecutivo.

COMISIÓN MIXTA

Tal y como anunció la consejera Nieves Lady Barreto, para velar por su cumplimiento y supervisar los trabajos de ejecución de este plan, se constituirá una comisión mixta y paritaria entre la administración y las organizaciones sindicales.

Asimismo, se crearán los correspondientes grupos de trabajo que tendrán como misión estudiar y elaborar propuestas de actuaciones a llevar a cabo en relación con los ejes de actuación que le hayan sido encomendados.

El diseño de estas actuaciones va a tomar en consideración el principio de perspectiva de género, de la mano del reciente Plan Sectorial de Igualdad de Administración General cuya ejecución ya se ha iniciado, tramitándose actualmente la creación del correspondiente Comité de Igualdad de Administración General que, como comisión de seguimiento, reunirá a representantes de la administración y de los sindicatos.

El Gobierno de Canarias, consciente de que la ejecución de este plan va a suponer un importante esfuerzo en la gestión de los procedimientos vinculados a los ejes de actuación, reforzó desde mediados del año pasado la Dirección General de la Función Pública mediante la creación de una Unidad Administrativa Temporal que será clave dado que la ejecución del Plan compromete a varias de sus unidades y servicios.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tendrá una vigencia de cuatro años.