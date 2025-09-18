Canarias simplifica este septiembre el procedimiento de enajenación de material en desuso en sus centros educativos

Entrará en vigor el próximo 22 de septiembre y sustituirá la normativa de 1995, simplificando el proceso de seis a tan solo dos pasos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias pondrá en marcha este lunes un nuevo procedimiento para la enajenación de mobiliario y equipamiento obsoleto, inservible o en desuso en los centros educativos públicos de las islas.

La medida, enmarcada en el plan de simplificación administrativa y mejora en la gestión de la educación en Canarias, sustituye a la regulación de 1995 y responde a una antigua demanda de los equipos directivos, que hasta ahora se veían obligados a almacenar material innecesario en aulas, almacenes o zonas comunes dada la complejidad del trámite, ha incidido el departamento regional en una nota.

En relación con la puesta en marcha de este nuevo procedimiento, el consejero Poli Suárez ha recordado objetivo de lograr que la gestión diaria de los centros educativos resulte "más ágil y eficaz" para que los equipos directivos puedan concentrar sus energías en lo importante: "La educación del alumnado".

Con esta nueva orden, puntualiza el Ejecutivo, quedará atrás el sistema de 1995, que obligaba a presentar hasta seis documentos y seguir numerosos pasos, para dar paso a un procedimiento mucho más ágil y sencillo, que requiere presentar únicamente dos documentos y dos fases.

De este modo, a partir de ahora, los centros deberán remitir una solicitud con la relación de bienes a la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, y, una vez autorizada, emitir el certificado de retirada tras depositar el material en un punto limpio o, en su caso, donarlo.

La subasta pública, antes obligatoria, pasa a ser opcional, eliminando un trámite que casi siempre quedaba desierto.

REUTILIZACIÓN

La actualización normativa busca agilizar la retirada del material en desuso, y también adaptar los procedimientos a la realidad actual, eliminando cargas administrativas innecesarias y dando cumplimiento al Plan de simplificación administrativa presentado el pasado mes de julio.

En esta línea, la Consejería tiene previstas nuevas actuaciones que se irán implementando de forma progresiva durante el curso, como la simplificación del procedimiento de solicitud de mobiliario y equipamiento.

En concreto, será la dirección general será la encargada de coordinar y supervisar el proceso en todo el archipiélago. El nuevo procedimiento facilitará una gestión "más eficiente" de los recursos materiales de los centros y reducirá tiempos de tramitación de manera significativa, según prevé el Ejecutivo.

Además, la medida busca favorecer la reutilización. La donación o el punto limpio son ahora las vías principales.