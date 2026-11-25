Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en Presidencia del Gobierno de Canarias, a 19 de abril de 2024, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha activado este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) y ha solicitado el apoyo de la UME ante la situación de emergencia migratoria en las islas, en especial en El Hierro, a donde este martes llegaron a arribar más de 2.000 migrantes.

Así lo ha informado el presidente Fernando Clavijo a través de declaraciones facilitadas a los medios donde resalta la necesidad de ayuda desde el punto de vista migratorio y sanitario: "Ya teníamos muchas dificultades para poder garantizar una seguridad sanitaria en la isla ante la situación de desborde de todos los recursos".

"En el día de hoy me he visto en la necesidad de activar el Plateca en Canarias y solicitar el apoyo de la UME para la isla de El Hierro, tanto desde el punto de vista migratorio, como desde el sanitario", ha puntualizado.

El presidente del Gobierno regional, que ha solicitado una reunión "urgente" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar la situación migratoria que atraviesa el archipiélago y reclamar una respuesta "extraordinaria" de la Unión Europea (UE), ha lamentado "una vez más" la "falta de previsión" habida ante este fenómeno, deseando que la situación de presión migratoria en El Hierro pueda "reconducirse lo antes posible".

"A todas luces, (la situación) es insostenible, y desde luego está del todo menos bajo control", ha señalado.