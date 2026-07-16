Canarias solicita una reunión a Aena para fijar cambios en el acceso y aparcamiento de las guaguas en los aeropuertos

Congestión de guaguas en la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur - AOENTE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha reiterado este jueves a Aena la necesidad de adaptar la gestión del acceso y estacionamiento de las guaguas en los aeropuertos del archipiélago a la realidad operativa de Canarias, tras las dificultades registradas en los últimos días con la implantación del nuevo sistema.

El Ejecutivo canario insiste en que la gestión eficiente de los espacios aeroportuarios debe ser "compatible" con el funcionamiento del transporte colectivo y con las singularidades de la operativa aeroportuaria en las islas.

En este sentido, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha solicitado formalmente la celebración de una reunión con responsables de Aena, antes de que finalice el mes de julio, para analizar la implantación del nuevo sistema de acceso y estacionamiento de guaguas en los aeropuertos canarios, evaluar las incidencias registradas y acordar medidas que permitan evitar que esta situación vuelva a repetirse.

La Dirección General de Transportes y Movilidad ya inició este proceso el 22 de diciembre de 2025 mediante la remisión de escritos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Dirección General de Aviación Civil, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y a otros organismos competentes, en los que manifestaba la preocupación del Gobierno de Canarias por una medida que consideraba contraria a las políticas de fomento del transporte colectivo y de la movilidad sostenible.

Posteriormente, el 29 de enero de 2026 volvió a dirigirse a Aena para solicitar la suspensión temporal de su aplicación y la convocatoria de la Comisión de Coordinación Aeroportuaria con el fin de analizar este asunto y consensuar soluciones adaptadas a la realidad del archipiélago.

Fernández ha recordado, además, que este asunto ya fue abordado en el seno de la Comisión de Coordinación Aeroportuaria, donde Aena trasladó al Gobierno de Canarias que la implantación de la medida se pospondría temporalmente y que, antes de su entrada en funcionamiento, se estudiarían distintas soluciones organizativas, entre ellas la habilitación de bolsas de espera y otras medidas destinadas a minimizar cualquier impacto sobre la movilidad.

Sin embargo, desde aquella reunión el Ejecutivo no ha recibido información institucional sobre la evolución de la implantación del sistema ni sobre las medidas previstas para garantizar su correcta aplicación, teniendo conocimiento de su desarrollo y de las incidencias registradas a través del propio sector del transporte y de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.

LA ÚNICA ALTERNATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO

En los escritos remitidos al Estado y a Aena, el Gobierno de Canarias ha defendido que las guaguas constituyen la única alternativa de transporte público masivo disponible en las islas, al no existir otros sistemas de transporte de alta capacidad que conecten los aeropuertos con los principales núcleos urbanos y turísticos del archipiélago.

Asimismo, ha trasladado que cualquier medida que penalice o dificulte su operativa puede incentivar un mayor uso de vehículos individuales o de baja ocupación, generando impacto sobre la congestión viaria y los objetivos de movilidad sostenible que promueven tanto el Estado como la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Canarias también ha trasladado a Aena que el sistema de acceso implantado no tiene en cuenta las particularidades de la operativa aeroportuaria en el archipiélago.

En esta línea, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha señalado que el Gobierno de Canarias mantiene la misma posición que trasladó al Estado y a Aena hace más de seis meses.

"La gestión del acceso de las guaguas a los aeropuertos debe adaptarse a la realidad operativa de Canarias y construirse desde el diálogo con las administraciones y con el sector", ha destacado.

En ese sentido, ha comentado que en la Comisión de Coordinación Aeroportuaria "se trasladó que la implantación de esta medida se pospondría y que, antes de ponerla en marcha, se estudiarían soluciones para evitar cualquier impacto sobre la movilidad, como la habilitación de bolsas de espera".

Sin embargo, ha proseguido, "desde aquella reunión no hemos recibido información institucional sobre la evolución del proceso ni sobre las medidas previstas para garantizar una implantación ordenada".

MESA DE TRABAJO "DE INMEDIATO"

Fernández ha comentado que las incidencias registradas en los últimos días demuestran que es necesario "abrir de inmediato" un espacio de trabajo con Aena.

Por eso, ha apuntado que se ha solicitado una reunión antes de que finalice este mes de julio.

"La prioridad debe ser corregir aquellas cuestiones que están afectando al transporte colectivo y evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las vividas recientemente", ha afirmado.

Igualmente ha subrayado que "la operativa aeroportuaria en Canarias presenta unas características que deben tenerse en cuenta a la hora de regular el acceso y la permanencia de las guaguas".

No en vano, "los retrasos de los vuelos, los controles documentales a pasajeros internacionales o la coordinación necesaria para recoger viajeros procedentes de varios vuelos pueden hacer que una guagua supere el tiempo de cortesía previsto sin que ello responda a una mala praxis de las empresas de transporte", ha indicado.

Para Fernández, "las guaguas son la única alternativa de transporte público masivo disponible en Canarias y cualquier regulación debe contribuir a reforzar su papel, no a dificultar su funcionamiento, de lo contrario, se favorece un mayor uso del vehículo privado, con el consiguiente incremento de la congestión en las carreteras y un impacto negativo sobre la movilidad sostenible".

Asimismo, ha señalado que esta situación ya no afecta "únicamente" a la movilidad sostenible.

"Está teniendo consecuencias sobre el transporte regular de viajeros, sobre las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales del sector, sobre la actividad de los turoperadores y, en definitiva, sobre la imagen de Canarias como destino turístico. Creemos que es el momento de detener la implantación de la medida, abrir el diálogo institucional y acordar una solución que garantice tanto la eficiencia de los aeropuertos como el correcto funcionamiento del transporte colectivo", ha explicado.

Fernández ha concluido que el Gobierno de Canarias mantiene una "posición de colaboración" con el Estado y con Aena, como quedó demostrado con el trabajo conjunto desarrollado para que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) incorporara más de 1.800 millones de euros de inversión para los aeropuertos del archipiélago.

"Ese mismo espíritu de cooperación es el que seguimos defendiendo para alcanzar una solución equilibrada y adaptada a las necesidades de Canarias", ha agregado.