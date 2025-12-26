Canarias suma 7.769 prospecciones en hojas para el control de la filoxera, con 89 casos positivos tratados y eliminados - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha realizado hasta la fecha unas 7.769 prospecciones en el marco de la erradicación de la plaga de la filoxera de la vid, de las cuales 89 han arrojado resultados positivos en este pulgón en la isla de Tenerife, ya "eliminados y tratados", frente a 7.680 negativos, según ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.

El consejero del área, Narvay Quintero, junto al viceconsejero Eduardo García, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Marín, se han reunido este viernes con representantes de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) de Vinos de Canarias y del Cabildo de Tenerife para realizar un seguimiento de los últimos trabajos de control y erradicación.

Durante el encuentro, en el que también participó personal técnico del área de Sanidad Vegetal del Gobierno regional, se comunicó que el análisis realizado por el Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Consejería de las 159 muestras en raíces constata la ausencia de este organismo nocivo.

Asimismo, se comunicó que el Laboratorio Nacional de Referencia para Nemátodos y Artrópodos, dependiente del Ejecutivo español, ya ha efectuado el estudio de un 10% de dicho material, cuyo resultado es también negativo en filoxera.

Además, se informó que de las 159 muestras de suelo remitidas para su análisis al Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH) del Ministerio, con sede en Lugo, ya se dispone de resultados de 60 de estas, de las cuales tres han dado positivo, coincidiendo con puntos donde previamente se habían detectado ejemplares con filoxera en la zona aérea de la planta (hoja).

En este sentido, los miembros del Ejecutivo confirmaron que, en estos tres primeros casos positivos en suelo, serán sometidos a nuevo análisis para verificar los resultados obtenidos.