Canarias se suma al sistema VioGén que le permitirá tener mayor información sobre víctimas de violencia de género

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suscrito con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, el convenio de colaboración para la incorporación de personas usuarias, adscritas a los servicios sociales y asistenciales de las islas, al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

De este modo, Canarias se suma a esta sistema, que se puso en funcionamiento desde el Gobierno central en el año 2007, y que se está considerado como un instrumento que aglutinar a todas las instituciones que trabajan en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, además de permitir integrar toda la información y proporcionar ésta a los diversos operadores intervinientes.

Asimismo posibilita realizar el seguimiento y protección a las víctimas de violencia de género en cualquier parte del territorio nacional, así como valoraciones de riesgo y aglutinar medidas de protección policial.

En relación con ello, el ministro de Interior al ser cuestionado este jueves durante un desayuno informativo de la Ser por la tardanza de Canarias en unirse al sistema, manifestó que se trata de "una cuestión preocupante", si bien puntualizó que esto "no quiere decir que no haya habido cooperación, colaboración institucional en una materia tan importante como la lucha contra la violencia de género".

Sin embargo, admitió que al no estar en el sistema "naturalmente no se adoptaban todas las posibilidades, todos los mecanismos que permitían" el sistema VioGén. Así destacó la "necesidad de que todos los datos de protección, de situación sobre las distintas víctimas sean conocidos por el conjunto de las instituciones" para que "no exista ningún tiempo de sombra en el que la mujer aparezca ausente de la protección necesaria por esa falta de comunicación interinstitucional".

Por otro lado, tanto el Gobierno de Canarias como el Ministerio del Interior consideran "necesario profundizar" en las medidas de protección a las víctimas a través de una "adecuada coordinación" de las acciones entre ambas administraciones para prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones, según indicó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

En este sentido, creen conveniente articular en un convenio la "manera concreta" en la que se va a producir la colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que gestiona el Sistema VioGén, y el Instituto Canario de Igualdad para la incorporación al mismo de personas usuarias.