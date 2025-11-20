Canarias va al "abismo" en dependencia por la "desidia" del Gobierno canario: 2.033 muertos en lista de espera este año

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Acompañamiento, manos, mayores, dependencia REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN DE ALBACETE - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Archivo

El presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, critica el modelo "low cost' canario y demanda "más pasta"

LA LAGUNA (TENERIFE), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, ha advertido este jueves de que Canarias va hacia el "abismo" en dependencia por la falta de inversión y que se refleja que en lo que va de año, con un total de 2.033 personas han fallecido en lista de espera.

En una ponencia pronunciada en el 'I Congreso de Servicios Sociales e Inclusión Social' que se celebra en La Laguna ha advertido de que el archipiélago se acerca a la "imposibilidad material" de gestionar el sistema y ha cargado contra la "desidia" del Gobierno de Canarias, que no apoya presupuestariamente a la labor que realizan cabildos y ayuntamientos.

Ramírez ha sido especialmente crítico con Inés Rojas, consejera de Servicios Sociales durante ocho años, porque "no entendía" el sistema público de dependencia, y ahora tanto con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, como con la consejera de Hacienda, Matilde Asián, porque "hace falta más pasta" en las islas.

En esa línea, ha apuntado que del 75% de fondos que le corresponde a la comunidad autónoma, solo abona la mitad, porque el resto lo cubren cabildos y ayuntamientos.

"¿Qué significa esto?, que el presidente de la comunidad autónoma tiene que poner más dinero en servicios sociales, porque si no pone más dinero en servicios sociales, no apoya lo suficiente a las entidades locales", ha agregado.

Ha criticado la "cosmética" que hace el Gobierno regional con los indicadores y no ha ocultado que las personas vulnerables "sufren más" en Canarias que en cualquier otra comunidad autónoma, hasta el punto de que han insistido en que los gobernantes canarios son "insumisos" y no cumplen la ley de dependencia.

Ramírez ha reconocido que en la época de Marta Arocha (PSOE) como directora general de Dependencia "se empezó a ver la luz al final del túnel" pero no obvia que para ver los cambios en dependencia "se necesita una legislatura o más de una".

RECHAZA EL DISCURSO "TRIUNFALISTA" DEL GOBIERNO CANARIO

En esa línea, no entiende el discurso "triunfalista" del Gobierno canario cuando deberían pedir disculpas y entonar el 'mea culpa', si bien tampoco salva al Gobierno central ya que se está acabando la "inercia" del plan de choque y no hay Presupuestos Generales del Estado.

Además, ha criticado el "oscurantismo" y la "falta de transparencia" del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. "Me jode porque soy rojo", ha ironizado.

Sobre la situación concreta del archipiélago ha comentado que "cada día siete personas en Canarias mueren en las listas de espera de la dependencia", que cuentan con unas 25.000 personas, a la cabeza de España, lo mismo que con el limbo de la dependencia, uno de cada tres, con algo más de 20.000 personas.

En cuanto a los PIA (Programa Individual de Atención) no efectivos, hay unos 15.000 en las islas, que representan el 40% del total nacional.

Ramírez ha dicho también que Canarias es la comunidad autónoma que "menos invierte" en servicios sociales y dependencia de toda España con 158,6 euros por habitante, al tiempo que ha cuestionado el modelo "low cost" que ha elevado un 18% las ayudas por persona beneficiaria este año (3.373). "Te doy 270 euros y dedícate a cuidar", ha comentado.

La asociación detalla que los servicios de ayuda a domicilio caen casi a la mitad (-1.832) en lo que va de año, mientras que han descendido también las plazas en centros de día (-1.321) y residencias (-1.113).