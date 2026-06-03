Canarias valora la actualización de las entregas a cuenta pero ve injustificado el restraso de seis meses

Archivo - Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, valora la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, aunque lamenta que el anuncio llegue con seis meses de retraso, como ya ocurrió en años anteriores.

"Un año más se reitera la poca consideración del ministerio con las comunidades autónomas y corporaciones locales, que somos los legítimos dueños de estos fondos que resultan fundamentales en el cómputo global de nuestros presupuestos", expone en una nota.

El Gobierno de España ha mantenido retenidos estos fondos sin justificación, puesto que se trata dinero que ya está recaudado a través de impuestos cedidos y que se debe transferir a principios de año, resaltan desde la Consejería.

Para la consejera, este dinero resulta fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, bienestar social o vivienda, y el retraso genera distorsiones en la tesorería.

"En vez de transferirlo, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado, y que ha complicado la gestión de las instituciones autonómicas y municipales", comentó.

Sobre la tramitación, la consejera recuerda que las entregas a cuenta ya se comunicaron en su momento y se llevaron al Parlamento en leyes que contemplaban otras cuestiones, pero la incapacidad del Gobierno central para lograr una mayoría suficiente, impidió su aprobación.

Matilde Asián confía en que el ministerio las tramite con rapidez y se empiecen a pagar en cuanto sea posible para no seguir perjudicando a las cuentas públicas de comunidades y corporaciones.