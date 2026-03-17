Canarias ve efectivo el traslado de menores migrantes aunque aún tiene 3.536 a un día de expirar el plazo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha dicho este martes que la gestión para el traslado de los menores migrantes a la Península está "siendo efectiva", si bien la comunidad autónoma aún tiene 3.536 en el archipiélago a un día de que expire el plazo marcado por la reforma de la ley de extranjería y el decreto de contingencia migratoria

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha destacado que se ha alcanzado la "velocidad de crucero" tras un "trabajo arduo" en las últimas semanas con la resolución de expedientes con el fin de llegar a los 2.211 que marca la norma.

Delgado ha precisado que aún queda por reubicar a 434 menores --la Delegación del Gobierno está ultimando los expedientes--, más otros 150, ya previstos para los próximos 15 días, 476 de la red de asilo que no están en el archipiélago pero la comunidad tiene su custodia, y otros 150 asilados que por su situación de arraigo se han quedado en Canarias a la espera de que el Estado abra otros centros.

Además, ha indicado que hay otros 276 expedientes abiertos porque los menores ya han cumplido la mayoría de edad.

La consejera ha avanzado que se va abrir una negociación tanto con el Gobierno central como con las comunidades autónomas para que los menores solicitantes de asilo sean tutelados de forma oficial por la comunidad de acogida, tal y como ocurre con los afectados por el decreto de contingencia migratoria.

Asimismo ha comentado que en la tarde de este martes se celebra una reunión de la Comisión Sectorial Preparatoria de la Conferencia Sectorial donde se van a establecer los números de la contingencia migratoria para este año y evaluar cuál es la "nueva capacidad" que deben tener las comunidades autónomas porque "las nuevas llegadas van a tener que seguir siendo derivadas".