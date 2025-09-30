Canarias ve "ineficaz" el sistema de traslados de menores asilados y comunicará al Supremo su "insatisfacción"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha advertido este martes de que el sistema de traslados de los menores solicitantes de asilo es "ineficaz" por lo que continúa la "saturación" en los centros de las islas.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión semanal del comité interadministrativo ha avanzado que van a comunicar al Tribunal Supremo su "insatisfacción" con el ritmo de salidas pues el Gobierno se comprometió a habilitar 1.200 plazas en el conjunto del España "y no ha sido así".

"El Estado no está cumpliendo con Canarias", ha señalado, hasta el punto de que considera "más de lo mismo" que la el ministerio se haya comprometido a derivar en la primera quincena de octubre a un total de 69 menores.

Ha dicho también que la situación de los menores en 'Canarias 50' --recurso de transición habilitado en Gran Canaria-- "no es la adecuada" dado que están "estancados" y hay "tensión" pese a que han mostrado su deseo de ser derivados, hasta el punto de muchos "dudan" de si quieren regresar a los centros de la comunidad autónoma.

Por ello le han dado la opción al ministerio de que los menores puedan ser entrevistados en los centros canarios y así no tener que pasar por 'Canarias 50' y ser derivados directamente a la Península.

La consejera ha advertido, asimismo, de que "al pasar tanto tiempo" desde que llegan al 'Canarias 50' y salen, algunos menores cumplen la mayoría de edad por lo que desde el Gobierno canario están "vigilantes" para que sigan en el sistema de protección internacional y con "prioridad absoluta".

Delgado entiende que el Estado debe comunicar a Canarias la mayoría de edad para realizar el cese de la tutela y cerrar ese expediente, al igual que la Fiscalía, al tiempo que ha insistido en "intensificar" las salidas porque se mantiene la llegada de pateras y cayucos y puede ser un "arma de doble filo", ya que menores asilados pueden seguir en el archipiélago y los nuevos que llegan podrían salir antes de 15 días.

"Nosotros vamos a seguir en la hoja de ruta de conseguir que eso se acelere lo más rápidamente posible y que estos menores accedan al sistema de protección internacional lo más rápidamente posible porque ya tienen la resolución del Estado de que están incorporados al sistema de protección internacional y no se está cumpliendo", ha indicado.