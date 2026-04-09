El canario Rafael López Diez, nuevo vicepresidente de Ingeniería y responsable para Europa de QuintoAndar

El nuevo vicepresidente de Ingeniería de QuintoAndar y responsable para Europa, el canario Rafael López Diez. - QuintoAndar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

QuintoAndar ha anunciado este jueves el nombramiento del ejecutivo canario Rafael López Diez como nuevo vicepresidente de Ingeniería y responsable para Europa de la compañía, con el objetivo de “rediseñar la experiencia” de la plataforma inmobiliaria líder en América Latina y crear “nuevas soluciones” para sus clientes.

El español liderará el área de ingeniería de software e Inteligencia Artificial (IA) de la compañía, con la “misión de liderar la evolución de las operaciones de ingeniería para ofrecer a consumidores y socios la mejor experiencia inmobiliaria del mercado, con un enfoque centrado en inteligencia artificial, incluyendo experiencias agénticas y conversacionales”.

López ha construido su carrera en organizaciones tecnológicas globales en Estados Unidos y Europa, liderando equipos de ingeniería geográficamente distribuidos y en empresas que dan servicio a miles de millones de usuarios en todo el mundo, como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp…) o Bumble.

“Se une a QuintoAndar para consolidar una cultura de ingeniería impulsada por la eficiencia y gestión de talento de alto nivel. Encabezará las iniciativas desde el Tech Hub europeo de QuintoAndar, con sede en Lisboa, Portugal, un centro de innovación lanzado en 2021 para atraer talento europeo, y donde se desarrollan la mayor parte de las soluciones de inteligencia artificial de la compañía”, ha detallado la compañía a través de un comunicado oficial.

El director de tecnología (CTO) de QuintoAndar, Paulo Golgher, ha explicado que la creación de un frente estructurado dedicado a la IA refleja la “convicción” de que esta tecnología será uno de los principales motores de transformación del mercado en los próximos años, impulsando la experiencia inmobiliaria hacia la fluidez.

CONSOLIDACIÓN PARA LA “GRAN REVOLUCIÓN”

“Estamos construyendo una base sólida para el futuro, con equipos internacionales y liderazgos que poseen no solo una gran experiencia técnica, sino también la visión necesaria para liderar la próxima gran revolución tecnológica que vislumbramos para el sector”, ha afirmado Golgher.

Esta transformación, explican desde la compañía, ocurre mientras QuintoAndar “mantiene en operación la mayor plataforma digital de vivienda de Brasil, con un promedio de más de 15.000 contratos de alquiler y 3.000 acuerdos de compraventa mensuales”.

En este contexto, también se encuentran en desarrollo otras soluciones basadas en inteligencia artificial dirigidas directamente al consumidor. La compañía continúa reforzando su equipo en las áreas de ingeniería informática, diseño, ciencia de datos y campos afines. Actualmente, los equipos de Tecnología y Producto del Grupo QuintoAndar suman más de mil profesionales globalmente.

QuintoAndar es la plataforma inmobiliaria más grande de América Latina, con más de 50 millones de visitas mensuales y 9 millones de anuncios publicados en sus plataformas. Tiene diferentes marcas y soluciones inmobiliarias en Brasil, México, Argentina, Perú, Ecuador y Panamá. Mantiene su sede en Brasil y tiene más de 3.500 empleados en todo el mundo.