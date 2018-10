La Candelaria reforzará sus medidas de seguridad tras un incendio provocado que obligó a evacuar a 160 pacientes

Actualizado 14/08/2018 16:31:38 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 160 personas fueron evacuadas anoche por el incendio que se declaró en el área de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), de las cuales 47 han sido reubicadas en otros centros públicos y concertados de la isla, mientras que el resto fueron reubicados en el propio Hospital o dados de alta.

Asimismo, aún permanece detenida la mujer que se autoinculpó de provocar el incendio, un hecho que ha llevado al Servicio Canario de la Salud (SCS) y al centro hospitalario a decidir revisar e incrementar todas las medidas de seguridad del Hospital a efectos de que un suceso como el ocurrido anoche no vuelva a suceder.

Así lo ha indicado el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, que este mediodía ha ofrecido una rueda de prensa junto a la coordinadora sanitaria del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Ana Carruyo; el director gerente del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, Jesús Delgado; entre otros para hacer un balance del incendio registrado en la noche de ayer en el complejo hospitalario.

El incendio se produjo ayer lunes a las 20.55 horas en el área pediátrica del servicio de Urgencias del Hospital de La Candelaria debido a la explosión de una bombona de oxígeno y después de unas dos horas fue sofocado sin que se registraran heridos. Asimismo, fue detenida una mujer de unos 50 años como presunta autora del incendio.

Conrado Domínguez ha explicado que una vez se produjo el suceso, se activó de inmediato el Plan de Evacuación y Emergencias por parte del personal del centro hospitalario, avisando a los bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad, así como al Servicio de Urgencias Canario, quienes colaboraron en la evacuación de los pacientes y familiares de la zona afectada. A este respecto, Domínguez ha destacado que dicho Plan funcionó de forma satisfactoria y eso permitió que no haya ni fallecidos, ni heridos.

El director del SCS ha indicado que una vez se estabilizó la situación, se reubicó a los 160 pacientes que en ese momento estaban siendo atendidos en el área de Urgencias. Asimismo, ha destacado que todo el personal del Servicio Canario de la Salud, tanto del Hospital Universitario de Canarias como de Atención Primaria, se puso a disposición de la Gerencia del Hospital de La Candelaria para colaborar en la evacuación y atención a los pacientes, además del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

En este sentido, Domínguez ha puesto en valor el "gran trabajo" de los profesionales sanitarios, que desde un primer momento, algunos de manera voluntaria, acudieron a ayudar. También ha mostrado su agradecimiento al Consorcio de Bomberos.

VALORACIÓN DE LOS DAÑOS.

El director del SCS ha recordado que el fuego ya ha sido extinguido y todavía se está aireando la zona afectada. Además, indicó que en estos momentos se está haciendo una valoración de los daños y también de las obras de emergencia que habrá que realizar para que el servicio de Urgencias vuelva a estar operativo lo antes posible. A este respecto, apuntó que durante la mañana ya esperan tener una primera valoración gracias al trabajo que, desde anoche, están realizando los técnicos del complejo hospitalario.

Domínguez ha comentado que la zona más afectada por el fuego ha sido el área de urgencias pediátricas, por lo que los pacientes van a ser atendidos en un área habilitada en la planta de Pediatría del Hospital de La Candelaria. También se va a reforzar al personal para poder cubrir la posible asistencia de niños y se va a reforzar el personal de las urgencias extrahospitalarias.

El responsable del SCS ha informado de que en el hospital de campaña que Cruz Roja instaló en el exterior de La Candelaria ya no hay pacientes, aunque se mantendrá algunos días para poder atender a aquellos enfermos que acudan a Urgencias. Ahí se les atenderá de forma inicial y, si es necesario, se les derivará a otros centros hospitalarios. En cualquier caso, aconseja a la ciudadanía que acudan a otros centros sanitarios cercanos, como el Hospital Universitario de Canarias, que se están reforzando para cubrir la asistencias del HUNSC.

CAUSAS DEL INCENDIO.

Preguntado por las causas del incendio, Conrado Domínguez ha preferido ser cauto y únicamente ha confirmado que hay una mujer detenida, si bien la investigación la está llevando la Policía Nacional. En cualquier caso, ha insistido en que todas las medidas de seguridad se van a incrementar y revisar a efectos de que esto "ayude a mejorar y a ser más seguros". En este sentido, comentó que la Policía Científica ya está actuando en las zonas afectadas por el incendio y será quien tenga que informar de forma oficial de lo que ha pasado.

En relación a que algunos trabajadores se han quejado de que cualquier persona puede acceder a Urgencias, Conrado Domínguez ha aclarado que el Hospital presta un servicio sanitario público universal donde todo el mundo acude a Urgencias: "No podemos impedir que los familiares acompañen a los pacientes. En cualquier caso, se van a revisar todos los informes de los especialistas para ver si hubiera algo que mejorar, pero entendemos que la seguridad que existía es la que existe en cualquier servicio de Urgencias de España".

También ha negado que se haya producido ninguna muerte ni directa, ni indirectamente debido al incendio, aunque ha reconocido que una paciente de 84 años, que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UVI), falleció sobre las dos de la madrugada pero en ningún caso por algo relacionado con el incendio, como así lo atestiguan los informes del personal médico.

A su vez, insistió en que no hubo ningún afectado y que era tanto el personal sanitario que acudió anoche de manera voluntaria a ayudar, que incluso hubo pacientes que tenían asignados dos médicos, por lo que existía una sobre asistencia sanitaria por la cantidad de profesionales que acudieron al lugar.

A pesar de la gravedad de los hechos, Conrado Domínguez ha destacado que hay que estar "contentos" no sólo por la actuación que se ha tenido, sino porque las consecuencias podrían haber sido mucho peores debido a que el incendio se produjo en una zona tan sensible como el área de urgencias pediátricas. En cualquier caso, espera que todo este asunto se resuelva tanto por la Policía Nacional como por el órgano judicial competente porque ha habido un perjuicio importante en la zona afectada.

Por otro lado, el director gerente de La Candelaria, Jesús Delgado, explicó que el centro hospitalario cuenta con un plan de autoprotección y emergencias en donde desde hace aproximadamente un año se están realizando simulacros en distintas zonas del complejo hospitalario, en coordinación con bomberos, Protección Civil, Policía, Ejército, y existe un cronograma y un calendario de simulacros de forma continuada.

Por último, el vicepresidente del Cabildo, José Antonio Valbuena, comentó que para el Consorcio de Bomberos ha sido un incendio complicado por la gran presencia de humo, dado que las infraestructuras sanitarias se hacen con materiales que, si bien permiten que no se propaguen las llamas, no impide que se extienda el humo, aunque eso permitió que el fuero fuera sofocado rápidamente. Además, indicó que por el momento no hay constancia de que se produjera algún tipo de deflagración que causase el incendio, si bien sí ha habido una intencionalidad por parte de la mujer que ha sido detenida, precisó.