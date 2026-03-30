Cáritas Diocesana de Canarias denuncia la situación de "ausencia de derechos" que sufren las trabajadoras del hogar

Cáritas Diocesana de Canarias denuncia la irregularidad administrativa y la discriminación de las trabajadoras del hogar - CEDIDO POR CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Canarias ha denunciado este lunes la situación de "desigualdad" y "ausencia de derechos" que afecta a las trabajadoras del hogar, un sector que ha tildado de este "esencial en la sociedad".

Así lo ha señalado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar en un comunicado en el que ha agregado que estas trabajadoras "sostienen la vida y los cuidados de muchas familias", siendo una profesión que "permanece invisibilizada, poco valorada y marcada por condiciones irregulares o de abuso" que agrava en el caso de las inmigrantes.

En este sentido, Cáritas, que cuenta con un servicio de Orientación e Intermediación Laboral específico, denunció esta realidad con un acto en apoyo de este colectivo y la lectura de un manifiesto.

Casi tres décadas después de que se empezara a conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, en 1988, la realidad del empleo doméstico sigue ligada a la discriminación racial y la invisibilidad, vinculada en muchos casos a personas migrantes sin protección legal ni redes de apoyo.

Según los datos de 2025, las personas extranjeras representaron el 42% del total de inscritas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social.

Aquí, ha indicado que, aunque existe interés por parte de muchas familias en contratar legalmente, los costes y la complejidad de los trámites, sin apoyo suficiente por parte de las Administraciones Públicas, continúa provocando una disminución en las contrataciones formalizadas.

Esta situación aboca a muchas trabajadoras a sufrir indefensión laboral, vulnerabilidad extrema de las trabajadoras internas y economía sumergida.

Por ello, Cáritas ha exigido garantizar el cumplimiento de la normativa, luchar contra la discriminación y propiciar la regularización administrativa.