Cáritas eleva a más de 400 las personas sin hogar en asentamientos irregulares y sin recursos en Arona (Tenerife)

Presentación del informe 'Las personas en situación de exclusión residencial extrema en Arona 2025', en el Centro Cultural de Los Cristianos - CÁRITAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arona, uno de los principales destinos turísticos del sur de Tenerife, identificó unas 307 personas sinhogar entre 2024 y 2025, uno de los índices más elevados de sinhogarismo de la isla de Tenerife, ante las consecuencias de la precariedad laboral, los problemas de salud mental y las persistentes barreras administrativas.

La investigación ha identificado a 307 personas en situación de sinhogarismo entre 2024 y 2025. No obstante, las estimaciones sobre asentamientos informales elevan la cifra real a un rango de entre 470 y 885 personas.

Así lo detalla el último informe que analiza la exclusión residencial extrema en el municipio en 2025, realizado por Cáritas Diocesana de Tenerife, a través de los datos recogidos por sus Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) para personas sin hogar y que está financiado por el consistorio.

Lejos del denominado "efecto llamada", el informe revela, además, que el 52,1% de las personas afectadas lleva más de un año en exclusión residencial, y un 14% supera los cinco años. El perfil mayoritario corresponde a hombres (77,9%) de entre 36 y 65 años (64,2%), aunque destaca el incremento de mujeres (22,1%) y de unidades familiares con menores, que se han duplicado desde el primer semestre de 2025.

Además, el 69,8% de las personas afectadas por el sinhogarismo son de origen extranjero y un 36,2% extracomunitarias, lo que agrava su situación debido a las dificultades administrativas que pesentan.

UNA EMERGENCIA 'INVISIBILIZADA'

El informe de Cáritas, basado en 172 entrevistas en profundidad, ha permitido localizar 22 asentamientos informales en el municipio aronero, que incluyen chabolas, cuevas, edificios inacabados y caravanas.

A partir de este contexto, puntualiza la organización, los datos reflejarían una situación de "extrema vulnerabilidad", ya que el 51,2% de quienes residen en estos asentamientos no tiene acceso a agua potable, mientras el 77,7% de los mismos tampoco percibe ningún tipo de ayuda, pensión o subsidio.

El 59,9% presenta problemas de adicciones y el 14% patología dual, mientras el 37,8% afirma que su salud ha empeorado desde que perdió su hogar. A su vez, la falta de redes de apoyo (48,6%) y las barreras administrativas (15,3%) son los principales factores desencadenantes.

ACTUACIONES "URGENTES"

Desde Cáritas Diocesana de Tenerife se ha advertido que "no se puede normalizar que personas vivan sin acceso a agua o electricidad, expuestas a la violencia y a enfermedades". Así, desde la entidad eclesial subrayan que este estudio "no es solo un diagnóstico, sino una herramienta para impulsar respuestas urgentes y coordinadas".

El documento plantea una batería de propuestas orientadas a generar un impacto real en el municipio, desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género e interseccionalidad.

El consistorio de Arona, por su parte, ha anunciado su compromiso de trabajar de forma coordinada con el Cabildo y el Gobierno de Canarias para implementar soluciones eficaces.