Carlos Alonso inicia "conversaciones informales" con PP y Cs para formar gobierno

Actualizado 29/05/2019 12:43:34 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha anunciado este miércoles que ya han empezado a tener conversaciones "informales" con el Partido Popular y con Ciudadanos para intentar conformar un gobierno "estable, moderado y con carácter centrista" en el que él será el próximo presidente.

Carlos Alonso indicó en rueda de prensa que, a falta de publicarse los datos oficiales, la Junta Electoral ya le ha trasladado que la candidatura de CC-PNC es la vencedora de las pasadas elecciones, algo que se va a confirmar en el día de hoy, y que la diferencia con el Partido Socialista es de apenas mil votos.

Del resultado de las urnas, Alonso concluye que la candidatura ganadora es la de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario y que "la alternativa que quería desarrollar el Partido Socialista, aún teniendo muy buenos resultados, no es la ganadora y, por tanto, tiene que estar en la oposición".

Añadió, además, que un gobierno de izquierda formado por PSOE y Podemos tampoco es posible porque no alcanzan la mayoría, y también celebró que un partido como Vox no haya entrado en la Corporación, "con lo cual no tenemos que ahuyentar ese riesgo en el otro lado del espectro político", apostilló.

Carlos Alonso entiende que para dar estabilidad al Cabildo, el mandato de las urnas es conseguir un acuerdo con PP y Cs, y avanzó que ese acuerdo es el que van a intentar formalizar en los próximos días o semanas para lograr "un pacto que permita gobernar de manera estable, con moderación y con carácter centrista".

"Mi objetivo es buscar un acuerdo que dé estabilidad y que esté sustentado en elementos programáticos donde la isla de Tenerife salga reforzada y que sea un acuerdo que busque la centralidad y la moderación; por eso creo que los candidatos más adecuados para ese acuerdo son Partido Popular y Ciudadanos", insistió.

Para ello, los tres partidos tendrán que nombrar a sus interlocutores para la negociación, nombramiento que Carlos Alonso espera se produzca la próxima semana, dado que la sesión constitutiva del Cabildo está prevista para el 21 de junio.