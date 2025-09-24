Carmelo Pérez, Premio al Deporte Canario 2025 por ser un ejemplo con "constancia y compromiso"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios al Deporte Canario 2025 reconocerán a Carmelo Pérez como ganador en la categoría de deporte adaptado, tras un año en el que el atleta se ha consolidado como uno de los grandes referentes internacionales del paraduatlón, según ha informado este miércoles la Consejería de Deportes del Gobierno regional.

En esta segunda edición de los galardones, Pérez sucede al lanzaroteño Lionel Morales, distinguido en 2024 por situar a Canarias en la élite del triatlón adaptado.

Natural de la villa de Moya, Carmelo compite en la categoría PTS4 y acumula un palmarés sobresaliente: ha sido cinco veces consecutivas campeón de España de media distancia entre 2021 y 2025, además de conquistar títulos nacionales en la modalidad sprint en 2022 y 2024.

Su progresión internacional quedó refrendada en 2024 con el oro europeo en Coimbra, en la distancia sprint, y con victorias regionales como el Campeonato de Canarias de triatlón paralímpico en 2023.

Sin embargo, el gran hito de su carrera llegó en el verano de 2025, cuando se proclamó campeón del mundo de paraduatlón en la distancia sprint en Pontevedra. Allí firmó una actuación "impecable" en un circuito "exigente" que combinaba cinco kilómetros de carrera, veinte de ciclismo y otros dos y medio de carrera final.

Este oro mundial, recuerda el Ejecutivo, lo situó definitivamente entre la élite de la disciplina y confirmó la solidez de su trabajo constante durante años.

"Carmelo Pérez simboliza los valores más nobles del deporte: sacrificio, constancia y compromiso. Su historia inspira no solo a los deportistas con discapacidad, sino a toda la sociedad canaria, y confirma que en nuestras islas contamos con atletas capaces de llegar a lo más alto en el escenario internacional", ha destacado el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez.

"SACRIFICIO Y DEDICACIÓN"

El deportista se ha congratulado de recibir este reconocimiento que le hace sentir "muy feliz y agradecido", ya que ha sido "totalmente inesperado". "No pensé estar en las quinielas para este galardón y me llena de gran satisfacción que sobre todo mi tierra, Canarias, haya tenido en cuenta mi trayectoria. Que mi nombre esté entre los elegidos en esta segunda gala me llena de orgullo", ha añadido.

También ha resaltado que "es un respaldo al sacrificio, sufrimiento y dedicación que todos los deportistas realizamos en nuestro deporte. Durante los últimos cinco años he tenido la suerte de lograr diferentes objetivos nacionales e internacionales, con la fortuna de haber conseguido distintos logros deportivos".

El atleta ha hecho extensivo el premio a quienes lo han acompañado en el camino: "Quiero agradecer a todos los que han estado a lo largo del camino, mi familia, mi entrenador y mis compañeros de entrenamientos, que hacen que cada día sea diferente y agradable el dedicar tiempo a los entrenamientos".

PROYECTOS DE FUTURO

A sus 42 años, Pérez sigue ampliando horizontes y se marca nuevas metas. "Ya me están comentando que el año que viene, en julio, es el Europeo en Banyoles, en Cataluña, por lo tanto ahí ya hay un objetivo a la vista. A mitad de año seguramente también acudiremos, e intentaremos estar lo mejor posible, a los nacionales", ha apuntado.

Resalta la Consejería que su ambición deportiva y su ejemplo humano lo convierten en un referente dentro y fuera de la competición, consolidando una trayectoria que ahora recibe el respaldo del Premio al Deporte Canario 2025, por lo que será uno de los grandes protagonistas de la gala que se celebrará en Tenerife el próximo 3 de octubre.