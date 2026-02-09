Carmen Rosa Toledo se hace con el trono de Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Rosa Toledo Lopez, con la fantasia “La suerte de reencontrarnos” Diseno: Jonas Hernandez Toledo. Patrocinador: Contenur - QUIQUE CURBELO, CEDIDA POR AYUNTAMIENTO DE LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carmen Rosa Toledo se ha hecho en la noche de este domingo con el trono de Gran Dama del Carnaval de 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria con la fantasía 'La suerte de reencontrarnos', de Jonás Hernández Toledo, en representación de Contenur S.A.

La candidata, que subió al escenario en la novena posición, ha recibido también un cheque regalo de 500 euros para cuidados, obsequio de Hebe, Centro de Envejecimiento Activo, tras ser coronada, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.

En total se subieron al escenario del parque de Santa Catalina 11 candidatas que defendieron sus fantasías en una gala donde la actriz Lili Quintana guió el certamen, en el que la afilarmónica Los Nietos de Kika y Pepe Benavente pusieron la música.

Junto a la Gran Dama, el jurado eligió a las Damas de Honor que, en esta ocasión, fueron para Elisa Domínguez Santiago, Paqui Guarda Diepa, Ángela del Rosario Tavío Medina y Sonia Acosta Díaz.

En concreto, el título de primera Dama de Honor recayó en la candidata de la A.V. La Apolinaria Elisa Domínguez Santiago, que participó con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo titulado '¡Todo por él!'; mientras que la segunda Dama de Honor fue Paqui Guarda Diepa, representante de la A.V. Ayatima y que presentó 'Monarca azul', diseñado por ella misma.

En tercer lugar quedó la candidata de la Asociación Cultural La Mayordomía de Tamaraceite Ángela del Rosario Tavío Medina, que salió al escenario con un trabajo de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez titulado 'Renacer'; mientras que la cuarta Dama de Honor fue para Sonia Acosta Díaz, representante de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con la fantasía 'Eterna', diseñada por Julio Vicente Artiles.

Todas ellas también recibirán un cheque regalo valorado en 200 euros, cortesía de Hebe, Centro de Envejecimiento Activo.