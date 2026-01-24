El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sacará a la venta las entradas para los diferentes eventos la próxima semana

Archivo - Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pondrá a la venta las entradas para la Preselección Drag, la Gala de la Reina y la Gala Drag Queen la próxima semana a través de la plataforma tiquetera entradascanarias.com, con enlaces habilitados en lpacarnaval.com.

De todas formas, las entradas también podrán comprarse en la taquilla que la organización ha habilitado en la trasera del edificio Miller (plaza de Canarias). Según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa, con el objetivo de agilizar el proceso de compra, la venta de entradas se hará de forma escalonada.

Así las primeras entradas en salir a la venta serán las de la Preselección Drag, que podrán adquirirse a un precio de 10 euros desde el lunes 26 de enero. Un día después, el 27 de enero, se podrán conseguir los tiques para la Gala de la Reina, también por un precio de 10 euros.

Por su parte, las entradas para la Gala Drag Queen se pondrán a la venta el 29 de enero por 15 euros.

Los días previstos la venta se activará a partir de las 09.00 horas (GMT +0), tanto online como en taquilla, aunque en esta última habrá un horario fijo durante el resto de jornadas en las que permanecerá abierta de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas; mientras que los fines de semana la apertura será de 10.00 a 13.00 horas. Para el resto de actos del programa, el acceso será libre hasta completar el aforo.