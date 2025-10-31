La carretera de Todoque (La Palma), operativa desde este sábado

Autoridades políticas en una visita a la carretera de Todoque - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma ha culminado los trabajos de recuperación de la carretera LP-211 de Todoque, que permitirá el tránsito entre Las Manchas y Los Llanos de Aridane a partir de este sábado lo que representa un avance fundamental en la normalización de la movilidad en el Valle de Aridane.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, señala en una nota que la apertura provisional de esta carretera permite reducir el tiempo de conexión entre el norte y el sur de las zonas afectadas por la erupción del volcán de Tajogaite.

La vía ha sido recuperada sobre el trazado original, permitiendo no tener que hacer expropiaciones de terrenos.

Así, Sergio Rodríguez defendió que este nuevo corredor es crucial para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comarca, facilitando los desplazamientos cotidianos al trabajo, centros educativos y servicios, que se habían visto seriamente comprometidos.

El presidente insistió en que cada nuevo vial que se abre es un "paso gigante" en la reconstrucción social y económica de La Palma.

"La conexión de Todoque no es solo una carretera, es un símbolo de que la resiliencia palmera sigue avanzando y de que estamos comprometidos con recuperar la funcionalidad plena del Valle", detalló.

Además, el presidente recuerda que en un primer momento se planteó esta carretera en un único sentido, pero posteriormente se ha considerado que era esencial recuperar esa conexión directa con el barrio de La Laguna.

La actuación integral en esta vía va a suponer una inversión superior a los 11 millones de euros y se desarrolla en un tramo de 2.220 metros, entre el barrio de La Laguna y el Hoyo de Todoque, permitiendo además generar un nuevo corredor de infraestructuras y servicios, como canalizaciones para energía o agua.

El acto contó con la presencia del viceconsejero de Recuperación Económica y Social, Pedro Afonso; y los alcaldes de los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, Javier Llamas, Eloy Martín y David Rodríguez, respectivamente.

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, incidió en la importancia que tiene abrir esta vía, que mejorará el día a día de los vecinos y las vecinas al sur de la colada.

"Como Gobierno de Canarias seguimos recordando que las infraestructuras y los derechos de las personas permiten que esta carretera pueda circular por donde lo hace ahora. Cualquier otro modelo nos hubiera tenido enterrados en papeles aún", defendió.

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, manifestó que abriendo nuevas vías se abren "nuevas esperanzas" y se permite a los vecinas y vecinos "recuperar sus vidas".

"Esta carretera nos posibilita ahora trabajar en distintos caminos que darán lugar a que las personas colindantes puedan comenzar a pedir licencias y reconstruir sus casas", destacó.