CC acusa al Gobierno de pretender "robarle el Teide a los tinerfeños" con el nuevo PRUG

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria de Tenerife ha denunciado que el borrador del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide "quiere robarle el Teide a los tinerfeños y tinerfeñas", ya que es un documento que "se ha hecho a espaldas de la ciudadanía de la Isla y de multitud de colectivos". "El Teide requiere un documento de calidad que lo regule, acorde con lo que representa", aseveran desde el partido.

Los nacionalistas anunciaron que presentarán iniciativas, propuestas y mociones en ayuntamientos, el Cabildo de Tenerife y el Parlamento de Canarias para la retirada inmediata del borrador del nuevo PRUG del Teide, una batería de iniciativas a todos los niveles para que se devuelva el plan y su elaboración comience desde cero con el objetivo de que "se escuche y se dé una participación real y efectiva a la ciudadanía, desde el diálogo y el consenso con los colectivos, desde el respeto a los tinerfeños y sus instituciones".

La secretaria de Organización de Coalición Canaria de Tenerife y diputada autonómica, Rosa Dávila, y el portavoz del Grupo Nacionalista CC-PNC en el Cabildo, Carlos Alonso, diarion a conocer estas acciones, ya que consideran que este documento es "una auténtica chapuza, está elaborado a espaldas de los ciudadanos y de los colectivos", además de que la evaluación ambiental del documento "es muy pobre".

"El Plan contiene muchos errores, ya que establece una serie de prohibiciones para la práctica de actividades que no están justificadas desde un punto de vista objetivo. No existen estudios técnicos y ambientales que determinen la carga y el nivel de saturación para las diferentes actividades deportivas", explicaron.

La diputada nacionalista avanzó que se presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la Isla y una batería de iniciativas en el Parlamento "para que se retire este documento que no cuenta con el consenso y la participación de la sociedad tinerfeña. Un plan que no cuenta con el apoyo y el consenso en algo tan importante para los tinerfeños como es el Teide no sirve para nada".

Dávila denunció que este plan del Gobierno de Canarias "les quita el Teide a los tinerfeños y tinerfeñas". "Este plan nos roba el Teide, nos expulsa y nos prohíbe disfrutar de nuestro Teide desde el respeto y la protección, como siempre hemos hecho. El Teide es nuestro patrimonio, es el símbolo de nuestra identidad como pueblo, es un sentimiento que nos emociona y nada ni nadie nos puede arrebatar eso", defendió

"Que sepa Ángel Víctor Torres y su Gobierno que no nos fiamos de ellos. No nos fiamos de su Gobierno de Canarias, ni de su consejero de Transición Ecológica. Por eso, exigimos la retirada inmediata de este Plan que usurpa a los tinerfeños el uso y el disfrute del Teide de una forma respetuosa como siempre lo hemos hecho", advirtió.

TRES MEGACONSTRUCCIONES

"Los tinerfeños tienen que conocer y saber que se va a limitar el acceso libre al Teide, que va a estar limitado el horario, que sólo se podrá ir en lanzaderas o en guaguas privadas por las que habrá que pagar y que además se hacen tres megaconstrucciones que son un atentado ecológico y paisajístico en el entorno del Parque con lanzaderas y limitando el libre acceso al Teide. Tres megaintercambiadores que parecen más tres centros comerciales que algo acorde con los valores paisajísticos, geológicos y a la riqueza de la flora y fauna del Teide", sentenció.

Por su parte, Carlos Alonso anunció que el grupo nacionalista planteará varias acciones en la Corporación insular, como una moción en el Pleno del próximo 24 de junio sobre la retirada del borrador del PRUG y moción en la comisión de Deportes que se celebra mañana jueves en la que solicitarán la creación de manera inmediata de una mesa sectorial de las actividades deportivas que se desarrollan en el Parque Nacional del Teide.

"El objetivo es realizar una revisión profunda del documento del PRUG sometido a información pública para lograr el desarrollo de las actividades deportivas en el Parque Nacional de forma compatible con los principios y valores de conservación y respeto del medio natural", detalló.

En este sentido, Alonso aseguró que es sorprendente "la pasividad y desidia de Pedro Martín respecto a todo lo que concierne al Teide". "Si sabía lo que preveía el PRUG y el Plan de Movilidad y no ha hecho nada, mal. Y si no lo sabía, peor, porque es el presidente del Cabildo y del Patronato del Parque Nacional del Teide", añadió.

UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL "POBRE".

El portavoz nacionalista afirmó que la evaluación ambiental "es pobre, no es la adecuada para que lo merece el Teide". "El nuevo PRUG del Parque Nacional del Teide adolece de numerosos errores, ya que establece una serie de prohibiciones para la práctica de actividades que no están justificadas desde un punto de vista objetivo", dijo.

Así, indico que se limitan las actividades deportivas (montañismo, escalada, para escalada, ciclismo, senderismo, barranquismo, marcha nórdica, alpinismo, esquí de montaña, raquetas de nieve, actividades de 4X4 y carreras por montaña) estableciendo prohibiciones en algunos casos, y limitaciones, en otros. De igual forma, se limitan las actividades de apicultura y audiovisuales, perjudicando también de forma clara a estos sectores, así como el de los cazadores".

Según detalló Alonso, "las prohibiciones y limitaciones que establece el documento "no se han realizado de forma consensuada con los mencionados colectivos, lo que ha provocado un gran malestar entre los mismos. Además, no existen estudios técnicos y ambientales que determinen la carga y el nivel de saturación para las diferentes actividades deportivas. Es decir, no se ha tenido en cuenta la opinión de los colectivos y expertos -no ha habido una participación efectiva- y las medidas no se han tomado en base a datos objetivos".

"El Teide es para todos los tinerfeños y canarios mucho más que una montaña o un parque. Es un sentimiento y como tal, su regulación tiene que contar con la mayor participación y consenso posible, tanto de la ciudadanía en general, como la de los colectivos especialmente afectados como son los de las actividades deportivas", sentenció.

Por su parte, la diputada nacionalista recordó que este plan "limita el acceso libre de los tinerfeños al Teide. Este plan prohíbe, limita y deja fuera usos tradicionales a multitud de colectivos que históricamente han disfrutado y contribuido a la conservación y la protección del Teide".

"El Parque Nacional del Teide que fue declarado por la Unesco en 2007 Patrimonio de la Humanidad es también patrimonio de todos los tinerfeños y este Plan de Uso y Gestión del Teide se ha realizado sin contar con la opinión y participación de la ciudadanía", sentenció.