CC avala la regularización de migrantes pero avisa de falta de previsión

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo nacional de Política Exterior e Interculturalidad de Coalición Canaria, José Téllez, ha destacado este jueves la posición favorable del partido a la regulación administrativa extraordinaria reglada y temporal de las personas ya presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, si bien ha advertido de falta de previsión.

"Se trata de una demanda que se había plasmado desde hace ya algún tiempo en una iniciativa legislativa popular, que de haber seguido su curso podría haberse debatido en el Congreso de los Diputados", afirmó.

Con este procedimiento, en cambio, esta modificación no tiene que pasar por el Congreso, porque se ha establecido a través de un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería sin pasar por la Cámara Baja, "solo bastaba la aprobación por el Consejo de Gobierno", puntualizó.

En cualquier caso, el secretario ejecutivo de Política Exterior destacó los beneficios jurídicos e institucionales a nivel general de esta iniciativa ya que "se contempla la seguridad jurídica, la descongestión del sistema de asilo y el afloramiento de la economía sumergida, además de otros beneficios sociales y laborales como la inserción, la protección de la unidad familiar y el reconocimiento explícito de la vulnerabilidad estructural".

Si bien al poner el foco en Canarias, comenta en una nota, "advertimos que en el archipiélago podría darse el mayor volumen proporcional de solicitantes, en un territorio que ya sufre una presión previa en acogida y tutela de menores, para el que hay insuficientes medios administrativos".

Por ello, desde el partido nacionalista se solicita una dotación presupuestaria suficiente para las oficinas de extranjería, habilitar otras oficinas para que las primeras no entren en colapso, diseñar mecanismos de coordinación con el sistema de tutela de menores que garantice la transición a la mayoría de edad, y seguir insistiendo para que haya fondos europeos específicos para los territorios frontera.

El Estatuto de Autonomía de Canarias ya recoge que Canarias participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica y, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente del trabajadores extranjeros.

"Posibilidad que no se ha contemplado por parte del Estado", lamentó José Téllez.