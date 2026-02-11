CC lleva a cabildos y ayuntamientos el 'Decreto Canarias' para exigir su aprobación al Gobierno central

Archivo - David Toledo, secretario de Organización de CC - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha anunciado este miércoles que presentará una batería de mociones en los siete cabildos insulares y en los 88 ayuntamientos del archipiélago para exigir al Gobierno central la aprobación del 'Decreto Canarias', una medida que permita garantizar los recursos y compromisos pendientes con las islas ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2022.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, explicó a los medios de comunicación que el objetivo es que las instituciones canarias "se posicionen de forma unánime" en defensa de los intereses de las islas.

El número dos de los nacionalistas canarios condenó la posición del PSOE "en contra de los intereses de los canarios y las canarias" ya que el bloqueo político estatal y la imposibilidad de aprobar los PGE "está impidiendo que las islas reciban los recursos comprometidos".

En este sentido, Toledo destacó que la propuesta plantea tres pilares fundamentales: la prórroga de partidas presupuestarias de 2023, el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y el desarrollo de la Agenda Canaria.

Asimismo, subrayó que se trata de una iniciativa que trasciende a cualquier formación política.

"El 'Decreto Canarias' no es de un partido, es un documento que recoge el sentir de toda la sociedad canaria, con el respaldo de la Fecai, de la Fecam, de los agentes sociales y la mayoría de los grupos del Parlamento de Canarias", afirmó.

Coalición Canaria criticó la negativa del Gobierno de España a atender demandas esenciales para el archipiélago, como la financiación de la dependencia, la lucha contra la pobreza, las políticas de vivienda, el ciclo del agua o la continuidad de las bonificaciones al transporte público.

En este contexto, el dirigente nacionalista fue especialmente crítico con la posición del Ejecutivo central y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, líder también de los socialistas canarios.

"El ministro Torres es muy valiente cuando dice no a que Canarias reciba recursos para la dependencia, la vivienda, el agua o la lucha contra la pobreza, que son derechos básicos de nuestra gente y compromisos recogidos en la Agenda Canaria pero no es igual de valiente con otros territorios", denunció.

Coalición Canaria defendió que estas mociones buscan generar una respuesta institucional conjunta para exigir el cumplimiento de los acuerdos y garantizar que los recursos comprometidos lleguen a las islas.

El secretario nacional de Organización insistió en que "hay un partido en Canarias que va a luchar, sea con quien sea y contra quien sea, para que los derechos de los canarios y los recursos y compromisos recogidos en la Agenda Canaria, en los Presupuestos Generales del Estado y en el Estatuto de Autonomía sean una realidad".