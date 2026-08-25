CC de Las Palmas de Gran Canaria denuncia el abandono del Ayuntamiento a las palmeras, "seña de identidad" de la ciudad

Archivo - Una palmera en la playa de Las Canteras - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha denunciado el abandono del grupo de gobierno a las palmeras, "seña de identidad" de la ciudad.

En un comunicado, el nacionalista ha reclamado la puesta en marcha urgente de un plan de choque para frenar el deterioro del arbolado urbano después de que los tres últimos temporales se hayan saldado con la caída de 102 árboles y palmeras en apenas unos meses.

Suárez recordó que la última muestra de ello se produjo este mismo lunes cuando una palmera se desplomó en plena Plaza de Santa Ana obligando a activar un dispositivo de la Policía Local y del servicio de Parques y Jardines para asegurar la zona.

"Lo de Santa Ana no es un hecho aislado, es la enésima confirmación de que el arbolado de nuestra ciudad está en una situación crítica y de riesgo para los vecinos. Hablamos de una de las plazas más emblemáticas y transitadas de la capital, en pleno casco histórico. Podía haber pasado una desgracia", observó

Suárez ha recordado que la propia concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, Gemma Martínez, ha reconocido públicamente que la situación actual del arbolado "no es buena", una admisión que el portavoz nacionalista considera "tardía e insuficiente" tras años de advertencias desatendidas.

"Gemma Martínez no puede limitarse a diagnosticar el problema años después de que la ciudadanía lo viene señalando; le corresponde actuar, y actuar ya", dijo para añadir que el recién presentado Plan Director del Arbolado ha analizado el estado de más de 61.000 ejemplares municipales y señala problemas como la falta de espacio para el crecimiento de las raíces y las podas excesivas.

Para Suárez, "un plan a medio y largo plazo no puede ser la excusa para no actuar hoy sobre los ejemplares en peor estado, que son un riesgo real para la seguridad de los vecinos cada vez que llega un temporal".