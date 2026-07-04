CC y PDE apuestan por una posición común para mantener un tratamiento específico de las RUP en la UE

El Partido Demócrata Europeo y CC defienden una posición común para blindar el futuro de las RUP en la UE - CEDIDO POR CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) y el Partido Demócrata Europeo (PDE) han apostado este sábado por una posición común para que la futura negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) garantice el mantenimiento de un tratamiento específico para las regiones ultraperiféricas (RUP).

Así lo ha explicado la formación nacionalista con motivo del encuentro 'El futuro de las Regiones Ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual', donde se ha hecho especial hincapié en la necesidad de preservar los instrumentos que han permitido responder durante décadas a sus singularidades y reforzando su papel estratégico en el proyecto europeo.

El secretario nacional de CC y vicepresidente del PDE, Fernando Clavijo, recordó durante la cita que Canarias forma parte de Europa "desde su diferencia" y advirtió de que la propuesta de reforma del próximo presupuesto comunitario supone un cambio profundo en la gobernanza de los fondos europeos al integrar distintas políticas dentro de los Planes Nacionales y Regionales, reforzando el papel de los Estados y diluyendo los instrumentos específicos destinados a las regiones ultraperiféricas.

También señaló que modificar el actual modelo pondría en riesgo un estatus construido durante décadas para adaptar las políticas europeas a la realidad de territorios como Canarias, Madeira, Azores o las regiones francesas de ultramar. "No hablamos únicamente de financiación; hablamos del reconocimiento político de una realidad que la propia Unión Europea ha protegido desde hace años", afirmó.

Por su parte, el secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozi, defendió que el debate sobre el próximo presupuesto comunitario trasciende la distribución de recursos y representa una decisión sobre el modelo de Europa que se quiere construir durante la próxima década.

En su intervención advirtió de que la simplificación administrativa impulsada por la Comisión Europea no puede traducirse en una centralización que favorezca la desaparición de las políticas diferenciadas que han permitido responder a las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas.

Gozi subrayó además que el actual contexto geopolítico obliga a cambiar la forma de entender estos territorios. Lejos de ser periferias y singulares exclusivamente, "las regiones ultraperiféricas constituyen hoy plataformas estratégicas para la proyección internacional de la Unión Europea, regiones ultracentrales por su posición privilegiada en el Atlántico, el Caribe y el océano Índico, así como por su contribución a la seguridad marítima, la política energética, la biodiversidad y las relaciones con África y América.

Asimismo, el eurodiputado defendió una Europa "más cercana a sus regiones y a sus ciudadanos", capaz de fortalecer la cohesión respetando la diversidad territorial, y aseguró que el Partido Demócrata Europeo seguirá trabajando para que el nuevo Marco Financiero Plurianual preserve el reconocimiento específico de las regiones ultraperiféricas recogido en los Tratados de la Unión.

Tras las intervenciones iniciales se celebró una mesa redonda en la que participaron Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía alimentaria del Gobierno de Canarias, Joa Riveiro delegado de Juntos Pelo Povo (Madeira) Serafín Corral, catedrático en el Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, y Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

En ella se pudieron en evidencia las dificultades que este nuevo marco generaría en el sector primario, así como en la gestión de las emisiones y su incidencia en el trasporte, "herramienta fundamental para estas regiones" y la perdida de interlocución con Europa en programas y proyectos que son estratégico para su desarrollo. "Pasar de la Europa de las regiones a Europa de las naciones, supone que las RUP se diluyen" coincidieron.

En este sentido la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, que clausuró el encuentro, manifestando su posición en contra del marco financiero europeo, y expresó su compromiso para "trabajar para que el nuevo escenario económico no se desarrolle en detrimento del POSEI y de los fondos de cohesión que garantizan la estabilidad económica de regiones como Canarias".

Asimismo, mostró su rechazo ante el pacto migratorio, porque "la migración se puede regular sin hacerlo en contra de los derechos humanos".

Finamente, recordó que "se está trabajando conjuntamente, los gobiernos vasco y canario, para que se tengan en cuenta a las comunidades acogedoras, y la realidades que viven como territorios frontera".