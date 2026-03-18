CC pide al Estado atender la "singularidad" de las islas en el decreto ante los efectos de la guerra en Oriente Medio

Archivo - David Toledo, secretario de Organización de CC - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha advertido este miércoles al Partido Socialista que el decreto anticrisis que aprobará este viernes el Gobierno de España deberá incorporar "medidas específicas" para las "singularidades" de Canarias ya que, de lo contrario, "dará la espalda a las islas en un momento de especial vulnerabilidad".

Así lo ha concluido el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de los nacionalistas canarios que, liderado por el secretario general y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, analizó este miércoles el impacto del conflicto en Oriente Próximo y sus consecuencias directas en el archipiélago, donde la subida del petróleo ya está encareciendo los costes de producción, el transporte y el precio de los productos de la cesta de la compra.

En este contexto, indica la formación en una nota, el partido nacionalista ha valorado el paquete de medidas en el que ya trabajaría el Gobierno de Canarias para amortiguar el impacto de la crisis, un aspecto en el que ha insistido en que es "imprescindible" que el Estado actúe teniendo en cuenta la realidad del archipiélago.

"Canarias no puede quedar fuera de la respuesta del Estado ante una crisis que aquí tiene un impacto mucho más intenso por nuestra lejanía y dependencia del exterior", ha indicado David Toledo, que ha advertido que la subida del petróleo "está tensionando a todos los sectores productivos de las islas, desde la industria al sector primario, pasando por el transporte, y está afectando directamente al bolsillo de las familias canarias".

En este sentido, los nacionalistas han reclamado que el decreto estatal contemple mecanismos específicos para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, evitar el encarecimiento generalizado de precios y proteger tanto al tejido económico como al poder adquisitivo de los canarios y canarias.

"El Estado tiene que entender que las mismas medidas no sirven para todos los territorios y que Canarias necesita una respuesta diferenciada si realmente se quiere proteger a esta tierra", ha añadido.

DECRETO CANARIAS

Coalición Canaria ha subrayado además la "urgencia" de aprobar el Decreto Canarias como herramienta "clave" para garantizar estabilidad económica en un escenario internacional "incierto". "Cuenta con el respaldo del Parlamento de Canarias, de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), de la Federación Canaria de Islas (Fecai), y de los agentes sociales y económicos, por lo que no hay excusas para seguir retrasándolo", ha dicho.

En paralelo, este miércoles, el Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria ha respaldado la petición del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de convocar una Conferencia de Presidentes que permita abordar de forma conjunta las consecuencias económicas del conflicto internacional.

Los nacionalistas insisten en que la respuesta a esta crisis debe ser coordinada entre administraciones y adaptada a las singularidades de territorios como Canarias, donde cualquier incremento de costes se multiplica.