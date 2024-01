CC, PP y Vox proponen diseñar un plan director para definir la reforma del Heliodoro Rodríguez López

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos insulares de Coalición Canaria, Partido Popular y Mixto (VOX) en el Cabildo de Tenerife llevarán una moción al próximo pleno de la corporación en la que propondrán la elaboración de un plan director de la rehabilitación del estadio Heliodoro Rodríguez López que contemple "todas las actuaciones destinadas a poder realizar una reforma integral".

Paralelamente a esto, la moción recoge además "ir trabajando en las diferentes actuaciones consensuadas con el usuario de la instalación, el CD Tenerife, y así poder celebrar en las mejores condiciones el centenario del Heliodoro".

En la moción, rubricada por los portavoces Lope Afonso (PP), José Miguel Ruano (CC) y Ana Salazar (VOX), se propone además un "compromiso para incrementar el presupuesto destinado en el 2024 al estadio Heliodoro Rodríguez López a medida que avancen los pliegos de los expedientes de obras".

Así, "si fuera necesario incrementar la partida se aumentará el presupuesto a través de las pertinentes modificaciones de crédito, aparte del compromiso de que en este año se pueda ampliar el crédito, es importante recalcar que el año en el que mayor desembolso económico habrá es 2025, justamente derivado del propio ritmo que imponga la adjudicación de las obras y su posterior ejecución".

Los grupos afirman en una nota conjunta que el estadio ha sido "protagonista de multitud de acontecimientos históricos, es patrimonio cultural y es identidad para los chicharreros y para los tinerfeños y tinerfeñas, una instalación que cumple en 2025 cien años".

Además, del primitivo estadio sólo se conserva la antigua entrada a la grada de Herradura convertida en testimonio y recuerdo, y los niveles inferiores de las gradas de San Sebastián y Tribuna.

La moción de las tres formaciones recuerda que tras varias intervenciones en el estadio desde 2009, "el pasado 11 de julio de 2023 hubo desprendimientos de cascotes en la fachada, lo que supuso la realización de obras de emergencia, finalizando las mismas el pasado 30 de noviembre con un importe 334.823,61 euros".

OBRAS DE FONTANERÍA Y ASEOS

Actualmente, señala, "están en ejecución las obras de fontanería y la obra de los aseos y se ha realizado en estos meses el estudio de seguridad estructural con las conclusiones que la seguridad del edificio es adecuada y en consecuencia se certifica la seguridad del mismo".

No obstante, se advierte de diferentes actuaciones urgentes a realizar cuyo procedimiento ya se ha iniciado.

En esa línea indican que en el estadio "hay que hacer obras de modernización constantes ya que hay trabajos que se realizaron en los años 80 y existe la necesidad de que un edificio como es el Heliodoro y la actividad que se desarrolla requiere de un programa de mantenimiento concienzudo y periódico".

"Sin proyecto no puede realizarse ninguna obra y a día de hoy no existe ningún proyecto básico ni de ejecución realizado. No hay un plan director del estadio de las obras a realizar necesitamos una hoja de ruta. Mientras tanto el servicio administrativo de Deportes está trabajando arduamente en los proyectos de las obras de carácter urgente que necesita el estadio y confeccionando los pliegos de diferentes expedientes como la sustitución de asientos, obras de suministro de agua para instalar un anillo adicional y evitar las roturas actuales, reforma de instalaciones del estadio que requieren a su vez de estudio previo, proyecto y dirección de obra", sentencian las tres formaciones en su moción.