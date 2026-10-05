CC propone a Valido como cabeza de lista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife para las Generales

Archivo - La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). La sesión cuenta con la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Coalición Canaria (CC) acordó este lunes por unanimidad elevar al Consejo Político Nacional la candidatura de Cristina Valido como cabeza de lista de los nacionalistas canarios al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, la ejecutiva acordó explorar posibles coaliciones electorales en la provincia de Las Palmas, con el objetivo de avanzar en la unidad del nacionalismo canario y reforzar la representación de las islas en las Cortes Generales.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, aseguró que "si algo ha demostrado esta legislatura es que Canarias necesita un grupo propio y fuerte en Madrid, que no dependa de las estrategias de los partidos estatales y que defienda los intereses de las islas gobierne quien gobierne a partir del 29 de noviembre".

En este sentido, Toledo insistió en que los nacionalistas afrontan el nuevo escenario electoral con el objetivo de sumar fuerzas y avanzar hacia un grupo propio de Canarias en Madrid, que aumente la capacidad de las islas para negociar y defender la Agenda Canaria ante el Estado.

"No se trata simplemente de sumar siglas. Se trata de sumar fuerza para Canarias. Una sola diputada nacionalista ha demostrado esta legislatura lo que puede conseguir una voz que tiene como única prioridad las islas. Ahora debemos trabajar para ser más fuertes", señaló.

Toledo advirtió de que los partidos estatales volverán a plantear las elecciones generales como una batalla entre bloques.

"Intentarán que el 29 de noviembre tengamos que elegir entre izquierda y derecha, entre PP y PSOE. Nosotros no estamos en ninguno de esos bloques. Nuestro bloque es Canarias", comentó.

Cristina Valido ocupa un escaño en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife desde el inicio de la XV Legislatura, en agosto de 2023, y durante estos tres años ha centrado buena parte de su actividad parlamentaria en el desarrollo y cumplimiento de la Agenda Canaria, resaltan desde la formación.

AVANCES EN ESTA LEGISLATURA

Entre los avances impulsados durante esta legislatura se encuentran la reforma de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo corresponsable de distribución de menores migrantes no acompañados, la modificación de la RIC para permitir destinar recursos a vivienda en alquiler habitual y la incorporación a la Ley de Movilidad Sostenible de la financiación estatal de la gratuidad de las guaguas en Canarias.

Toledo sostuvo que estos avances "demuestran para qué sirve tener una voz propia en Madrid, para negociar, alcanzar acuerdos y colocar los problemas de Canarias en la agenda del Estado".

El secretario nacional de Organización recordó que Canarias elige 15 diputados al Congreso y defendió la necesidad de reforzar una representación nacionalista que responda a los intereses de las islas y no a las estrategias de los partidos estatales.

"Pueden cambiar los gobiernos, las mayorías y los presidentes en Madrid. Lo que no cambia son los intereses de esta tierra. El 29 de noviembre los canarios y canarias y los ciudadanos que tienen su proyecto de vida en esta tierra, no elegimos entre PP y PSOE, ni entre izquierda y derecha. Elegimos Canarias", concluyó.