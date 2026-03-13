CC reclama acciones específicas para Canarias en el decreto estatal anticrisis de la guerra de Irán

David Toledo, secretario de Organización de CC - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha trasladado este viernes al Gobierno de España una batería de medidas para que el decreto que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros con el objetivo de mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo incorpore actuaciones específicas para Canarias.

La formación nacionalista considera "imprescindible" que la respuesta del Estado tenga en cuenta las singularidades estructurales del archipiélago, especialmente su condición de región ultraperiférica, la fragmentación territorial, la doble insularidad y la dependencia del transporte marítimo y aéreo.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha advertido en una nota de que "cualquier crisis internacional tiene un impacto mucho más intenso en territorios alejados de los mercados continentales como Canarias".

David Toledo señaló que "las decisiones que adopte el Gobierno de España deben tener en cuenta que Canarias parte de una situación estructural distinta al resto del territorio, marcada por la lejanía, la fragmentación territorial y una fuerte dependencia del exterior".

La formación nacionalista ha trasladado al Ejecutivo central, a través de una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un conjunto de propuestas orientadas a reducir costes, proteger a los sectores productivos de las islas y evitar que la subida de los combustibles y de los costes logísticos termine trasladándose a los precios finales.

Entre las medidas planteadas figuran la rebaja de manera temporal los impuestos o gravámenes que encarecen el combustible o bien establecer compensaciones estatales equivalentes mientras dure el repunte de precios derivado del conflicto, la creación de un fondo extraordinario de compensación para el transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Canarias, la rebaja temporal de tasas aeroportuarias o ayudas directas a sectores estratégicos especialmente afectados por el aumento de costes energéticos y logísticos.

Asimismo, Coalición Canaria plantea la puesta en marcha de una línea específica de financiación para empresas canarias a través del ICO, programas de apoyo al sector primario, medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias canarias y un mecanismo singular de estabilización de costes energéticos para el archipiélago.

David Toledo recordó que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya anunció en el 'Debate del Estado de la Nacionalidad' que el Gobierno autonómico trabaja en medidas para hacer frente al impacto económico del nuevo escenario internacional.

En esa línea explicó que "el presidente Clavijo ya ha avanzado que el Gobierno de Canarias está trabajando en medidas propias y que convocará tanto a los grupos parlamentarios como a su consejo asesor para analizar el impacto de esta situación y adoptar decisiones que permitan proteger a los colectivos más vulnerables".

RESPUESTA COORDINADA

El dirigente nacionalista insistió en que la respuesta institucional debe ser coordinada entre administraciones, ya que la incertidumbre internacional puede prolongarse en el tiempo.

David Toledo subrayó que se sabe "cuánto puede durar el conflicto en Oriente Próximo", pero sí sabe que sus consecuencias económicas "se seguirán notando a medio y largo plazo".

En este sentido, Coalición Canaria ha defendido la necesidad de actuar con anticipación para proteger al tejido productivo y a las familias.

David Toledo insistió que "este es el momento de actuar con responsabilidad, coordinación institucional y anticipación para proteger a empresas, trabajadores y sectores estratégicos de las islas".

La formación nacionalista recordó además que el propio presidente de Canarias solicitó este jueves, junto al Lehendakari vasco, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes al presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, con el objetivo de analizar de forma conjunta las consecuencias económicas del nuevo escenario internacional derivado de la guerra de Irán.

David Toledo concluyó que "las decisiones que se adopten ahora deben tener en cuenta la realidad de territorios como Canarias, donde cualquier crisis internacional se traduce en un mayor impacto sobre los precios, la competitividad y el poder adquisitivo de las familias".