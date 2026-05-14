CCOO, CSIF y USO presentan preaviso de huelga en las ambulancias ante el bloqueo del convenio colectivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, junto a CSIF y USO, ha presentado un preaviso de huelga en el transporte sanitario de Canarias ante la Dirección General de Trabajo después de denunciar el "bloqueo" que mantienen las patronales ARTS y ACEA en la negociación del IV Convenio Colectivo del sector.

El sindicato denuncia en una nota que las plantillas acumulan más de un año con los salarios congelados, después de que el convenio expirara el 31 de diciembre de 2024, mientras las empresas condicionan cualquier mejora salarial a futuras decisiones administrativas o al inicio de nuevas adjudicaciones del servicio.

"El salario se negocia en convenio, no se suplica a través de excusas externas", afirma Enrique Espi, responsable del sector de ambulancias de FSC-CCOO Canarias.

CCOO considera "inaceptable" la postura empresarial en un servicio esencial para la ciudadanía, sostenido --según destaca la organización-- por profesionales sometidos a una elevada carga física y emocional, turnos prolongados, trabajo nocturno y presión asistencial constante.

El sindicato acusa a las patronales de mantener bloqueadas cuestiones fundamentales como la actualización salarial, la reducción progresiva de la jornada laboral, la mejora de pluses vinculados a nocturnidad, festivos o penosidad, así como avances en conciliación y descansos.

La parte social reclama una actualización salarial del 21% correspondiente al periodo 2019-2025, además de un incremento del 4% para 2026.

Frente a ello, una de las patronales, ARTS, plantea un 13% más un 4%, condicionado a futuras adendas administrativas o a las nuevas adjudicaciones públicas.

"Las empresas no pueden utilizar la financiación administrativa como excusa para aplazar indefinidamente la mejora salarial", sostiene Espi.

El calendario de movilizaciones contempla jornadas de huelga los días 8 y 19 de junio, además de paros indefinidos todos los viernes a partir de esa fecha.

CCOO asegura que la huelga "no es un fin en sí mismo", sino una medida para obligar a las patronales a desbloquear una negociación que considera estancada desde hace meses.

La organización sindical recuerda, además, que durante marzo se celebraron asambleas en todas las islas, en las que las plantillas respaldaron mayoritariamente la convocatoria de movilizaciones.

"Sin convenio digno, sin salario actualizado y sin avances reales, habrá huelga", concluye el sindicato.