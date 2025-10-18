CCOO pide "respeto" institucional y a la protección de datos tras los "ataques personales" en la Comisión de Sanidad

Archivo - La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha presentado hoy lunes en comisión parlamentaria el presupuesto de su departamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC- CCOO) ha expresado "su preocupación" por los hechos ocurridos en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias de este viernes, donde se produjeron alusiones personales y referencias a situaciones de salud individual que, destaca el colectivo, "nada aportan al control político ni al interés general".

Recuerdan como en la sesión parlamentaria quedó "constancia" de un cruce de acusaciones --en concreto, entre el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, y el diputado de NC-BC, Yone Caraballo--, con alusiones a la situación profesional durante la pandemia y a circunstancias personales de carácter sanitario, situación ante el que la presidencia de la comisión llamó a "no pasar la frontera de opiniones de carácter personal" y a mantener la "altura política".

"No se puede banalizar el sufrimiento vivido en los peores momentos de la Covid-19 ni utilizar la salud --y menos los datos de salud-- como munición partidista. Exigimos respeto a la dignidad de las personas y a la normativa de protección de datos", ha señalado FSC-CCOO en una nota emitida a los medios.

COMPROMISOS

FSC-CCOO ha respondido así a la preocupación ya expresada por diferentes actores sociales y políticos, y adelanta que trabajará con todas las fuerzas comprometidas con la defensa de la sanidad pública y el cumplimiento de la ley.

"Trabajadores del SCS nos han trasladado la inquietud por lo ocurrido, y desde el sindicato vamos a hacer valer el respeto institucional y los límites que marca la protección de datos, especialmente cuando se trata de información médica", ha subrayado la Federación porque, agregan, las discrancias "deben dirimirse con argumentos, no con descalificaciones personales".

"Nos parece inaceptable que se recurra al señalamiento de la vida privada o a insinuaciones sobre historiales clínicos. Eso vulnera derechos y degrada el debate democrático", ha afirmado el colectivo sindical.