El Centro de Arte La Regenta (Gran Canaria) incorpora un fondo de más de 1.000 cómics a sus colecciones - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria, ha incorporado a sus colecciones el Fondo de Cómic Octavio Cardoso, conformado por más de 1.000 ejemplares diversos títulos y series de cómics para adultos de la década a los ochenta.

Según ha informado el Gobierno de Canarias, que gestiona el centro cultural, este fondo ha sido donado por el propio Cardoso --gestor cultural especializado en documentación y patrimonio audiovisual-- para su salvaguarda y puesta a disposición del público.

Ahora, será el Centro de Documentación de La Regenta el responsable de este fondo, lo que constituye un hito al ser uno de los pocos de carácter público en Canarias dedicados específicamente al cómic.

Por su parte, en el marco de esta incorporación, esta semana se está celebrando en el Centro el encuentro 'Del archivo al lector: el valor de las colecciones de cómic', para reflexionar, junto a especialistas en la materia, sobre la importancia y riqueza de este legado.

Entre el miércoles 29 y el jueves 30 de octubre intervienen los académicos Álvaro Pons y Julio Gracia, con sus análisis sobre este género y su valor patrimonial. Ambos, junto a Cardoso, protagonizan una mesa de diálogo final.

FONDO DE CÓMIC OCTAVIO CARDOSO

El Fondo de Cómic Octavio Cardoso está compuesto por títulos como las colecciones CIMOC, 1984, Metal Hurlant, Tótem, El Víbora, Ilustración+COMIX Internacional y los almanaques y números especiales de Creepy, entre otros.

Además, las colecciones ya se encuentran a disposición de los usuarios e investigadores para consulta y lectura, lo que les permitirá profundizar en las figuras de los historietistas y guionistas

Incluye firmas como Milo Manara, considerado el maestro indiscutible del cómic erótico gracias a obras como HP y Giuseppe Bergman, El Clic y El perfume del invisible; o Jean Giraud --en ocasiones Moebius-- cuyas creaciones, desde el western hasta la ciencia ficción, han marcado a generaciones de lectores; o de François Bourgeon, de quien se podrá consultar Los pasajeros del Viento y Los compañeros del Crepúsculo, ambas de ambientación histórica y con un importante protagonismo femenino.

En cuanto a producción nacional, entre más de cien títulos y nombres, destacan los cómics de Ivanpiire, de Jordi Bernet y Carlos Trillo; Internas, de José Luis Galiano, Marta Guerrero y Alfredo Pons; la colaboración de Das Pastoras en Comix Internacional y Zona 84; Makoki, de Gallardo y Mediavilla; Voyeur y Amores prohibidos, de Horacio Altuna; Trazo de tiza y Tangencias, de Miguelanxo Prado; ó 999 666 y Ajeno, de José Beroy.