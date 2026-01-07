El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife acogerá en agosto el Mundial Junior Femenino de Waterpolo - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), en el Puerto de la Cruz, albergará, del 16 al 23 de agosto, el Campeonato del Mundo Junior Femenino de Waterpolo, que espera reunir a una veintena de selecciones.

En total, se espera la participación de más de 20 Selecciones Nacionales y cerca de 400 waterpolistas, con edades comprendidas entre los 17 y 18 años, según ha confirmado el Cabildo en una nota.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha celebrado que Tenerife "esté preparada para acoger grandes eventos deportivos" de carácter internacional, con "unas infraestructuras modernas y a una clara apuesta institucional" por el deporte como motor de desarrollo.

"Este campeonato no solo proyecta a Tenerife en el ámbito deportivo mundial, sino que también refuerza nuestro posicionamiento como destino turístico vinculado al deporte, la sostenibilidad y la excelencia organizativa, generando un impacto económico y promocional muy relevante", ha añadido.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha puesto en valor el trabajo conjunto para hacer posible un evento que "reúne al futuro del waterpolo femenino mundial y sitúa a Canarias, una vez más, como anfitriona de grandes competiciones deportivas".

"Supone una nueva oportunidad para demostrar la capacidad organizativa de las islas para acoger eventos de relevancia, en un año en el que el archipiélago volverá a ser epicentro de grandes citas deportivas a nivel nacional e internacional, reforzando nuestro posicionamiento como destino deportivo de primer nivel", ha dicho.

UNA VEINTENA DE SELECCIONES Entre los países que competirán en Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife destacan la propia España, la vigente campeona mundial en 2024. Junto a ella estará Grecia (subcampeona del Mundo 2024), Hungría (bronce mundial 2024), y potencias de este deporte como Estados Unidos, Australia, Italia o Países Bajos, entre otras.

El formato de competición constará de una primera fase, en la que los grupos A y B estarán formados por los ocho mejores combinados del último Mundial, y los grupos C, D, E y F por un total de doce conjuntos, tres en cada uno, los cuales se determinarán por sorteo.

El torneo se cerrará con la Fase 2 en formato eliminatoria: Cuartos de final, Semifinal y Final.

El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife tiene el objetivo de atender tanto las necesidades deportivas del público en general como las de deportistas de alto nivel, además de ser apta para grandes competiciones y concentraciones de tecnificación. Su construcción ha supuesto una inversión de más de 13 millones de euros.