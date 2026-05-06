Los centros de atención a las violencias sexuales en Canarias realizan 912 atenciones en su primer año

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales, impulsados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, han realizado 912 atenciones desde su apertura en el pasado mes de mayo.

De este total, 761 eran mujeres y menores víctimas directas y 151 familiares. En cerca del 37% de las ocasiones, el agresor era un hombre cercano a la víctima, en el 22% fue su pareja y en otro 21% familiares. En el 15% de las ocasiones la víctima tenía alguna discapacidad, según ha informado el Gobierno canario en una nota.

Cuando se cumple un año de la apertura del primer centro de crisis 24 horas para la atención a las violencias sexuales, el 6 de mayo en Tenerife, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha destacado la "relevancia" del trabajo que está realizando el equipo multiprofesional de cada uno de los cinco centros para ofrecer "una intervención inmediata y segura" a las mujeres y menores que han sido agredidas o a sus propios familiares.

La consejera de Bienestar Social ha hecho alusión a las cifras de atenciones, lamentando las "cerca un millar de mujeres y menores" atendidos, unos datos "hirientes", sobre todo cuando "comprobamos que, en la mayoría de las violaciones, los agresores estaban en el entorno de la víctima, eran allegados o familiares o la pareja".

"Son datos --ha proseguido Candelaria Delgado-- que nos permiten visibilizar el gran volumen de mujeres afectadas por violencias machistas que hasta ahora quedaban ocultas y que como nos dicen las profesionales, son la punta del iceberg de un grave problema pues lamentablemente, muchas agresiones sexuales siguen ocultándose por temor, o por vergüenza, por eso es tan importante que el entorno, que toda la sociedad, estemos alerta para denunciar llamando al 112 ante cualquier indicio de violencia".

Por edades, el 30% de las agredidas eran mujeres de 21 a 30 años, el 19% de 41 a 50 años, el 17% entre 31 y 40 años, el 10% de 18 a 20 años, el 8% de 16 a 17 años, y el 6% eran menores de 15 años.

En el 7% de las ocasiones fue una violencia grupal y en el 12% de las ocasiones hubo sospecha de sumisión química. Atendiendo al lugar, el 35% se produjeron en el ámbito íntimo familiar (padres, hermanos, tíos, abuelos*), el 18% en ámbito de la pareja, el 12% en el ocio nocturno y el 8% en el ámbito público; de acuerdo al tiempo el 60% fueron violencias registradas en el último año.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

En este periodo los equipos profesionales de los centros han realizado más de un millar de acciones formativas y sensibilización en diferentes espacios como centros de salud, hospitales, Policía Nacional, Guardia Civil, recursos especializados y universidades entre otros, que han permitido a las plantillas de estos espacios conocer cómo funciona el recurso y cómo realizar la primera atención y derivar a la víctima para que reciba la atención más adecuada.

Además de prestar atención profesional a víctimas de violencias sexuales, los centros de crisis pueden acreditar esta situación, a efectos administrativos, a las mujeres y menores que hayan sido víctimas. Este procedimiento tiene validez nacional, y permite a las mujeres víctimas acceder a todos los derechos, prestaciones, recursos y servicios que precisen tal y como recoge la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía integral de libertad sexual.

La acreditación de las situaciones de violencias sexuales tiene carácter administrativo y puede ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa; el procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído; el procedimiento penal esté en trámite, o tengan sentencia condenatoria firme entre otras.

En el proceso de valoración se tienen en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente; la duración, la forma y la gravedad de la violencia sufrida; las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual; las secuelas en la salud sexual y reproductiva; el contexto y el daño social, (rechazo, aislamiento, pérdida de apoyo familiar o comunitario) así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal. También se valoran las situaciones especiales de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y/o emocional respecto al agresor. Si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o que resida en zonas rurales.

ATENCIÓN GRATUITA

Canarias cuenta con cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados físicamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla y se activan a través del 112, 016, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales del ámbito sanitario o directamente llamando al centro en el que desee tener una cita.

El servicio está disponible las 24 horas al día de los 365 días del año y no es preciso haber denunciado con anterioridad para recibir la atención. El equipo de cada centro está integrado por diferentes profesionales que prestan ayuda psicológica especializada, centrada en el bienestar emocional y la recuperación; asesoramiento jurídico, orientación legal y asesoramiento en el caso que querer interponer una denuncia; y apoyo social, para hacer el acompañamiento en la toma de decisiones y facilitar el proceso de recuperación.

La actividad de los centros, financiada a través de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, se rige por un protocolo de actuación en el que se establecen los criterios de intervención y se garantiza la integración de estas nuevas instalaciones con los servicios ya existentes, como el 112 y el 016, con el objetivo de actuar de la manera más eficaz y rápida cuando la mujer acaba de ser agredida. El equipo profesional ofrece asesoramiento también al entorno, si se precisa, para que tenga herramientas con las que apoyar y acompañar a la víctima en su proceso de recuperación.