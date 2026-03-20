Cerrado el acceso a Bocacangrejo, en El Rosario (Tenerife), por el hundimiento de parte de la calzada

Acceso al núcleo de Bocacangrejo cerrado por el hundimiento de parte de la calzada
Acceso al núcleo de Bocacangrejo cerrado por el hundimiento de parte de la calzada - AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 11:20
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Rosario mantiene cerrado el acceso al barrio de Bocacangrejo, en el litoral del municipio, tras el hundimiento de parte de la calzada en sentido descendente debido a las fuertes lluvias durante la madrugada de este viernes vinculadas al paso de la borrasca 'Therese'.

Así, el acceso a través de la carretera de Costa Caricia queda reservado únicamente para los vecinos mientras que si se quiere acceder a la playa de La Nea deberá realizarse a través del núcleo vecino de Radazul.

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