Cerrado el acceso a Bocacangrejo, en El Rosario (Tenerife), por el hundimiento de parte de la calzada

Acceso al núcleo de Bocacangrejo cerrado por el hundimiento de parte de la calzada - AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Rosario mantiene cerrado el acceso al barrio de Bocacangrejo, en el litoral del municipio, tras el hundimiento de parte de la calzada en sentido descendente debido a las fuertes lluvias durante la madrugada de este viernes vinculadas al paso de la borrasca 'Therese'.

Así, el acceso a través de la carretera de Costa Caricia queda reservado únicamente para los vecinos mientras que si se quiere acceder a la playa de La Nea deberá realizarse a través del núcleo vecino de Radazul.