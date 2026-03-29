Un ciclista herido moderado al salirse de la vía y colisionar contra un garaje en Buenavista del Norte (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido de carácter moderado al salirse de vía y colisionar contra la puerta de un garaje en Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.01 horas de este domingo, en el camino del cementerio del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital del Norte.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizó el atestado correspondiente.