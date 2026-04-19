Cielos despejados y temperaturas en descenso para el lunes en Canarias, cuando la calima tenderá a remitir

Archivo - La Playa del Inglés, la playa más conocida de la zona sur de Gran Canaria - CARLA BONNET/EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El archipiélago contará este lunes con cielos poco nubosos en general, acompañados de calima, que tenderá a remitir con la jornada y que podrá ser más persistente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Respecto a las temperaturas, sufrirán de ligeros a moderados descensos, que podrán ser localmente notables en las máximas de zonas bajas. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en la isla de Lanzarote y los 14 de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará del oeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste, y en zonas altas de las islas montañosas, con probables rachas muy fuertes en El Teide de madrugada.

En el resto del país, las temperaturas máximas ascenderán este lunes y seguirán registrando valores altos para la época, con termómetros que alcanzarán los 32ºC en Zaragoza, Badajoz o Sevilla o los 31ºC de Murcia o Lleida, en una jornada marcada por inestabilidad en el nordeste peninsular.

En concreto, Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja estarán en alerta amarilla por tormentas que tendrán lugar al mediodía. En el caso de Cataluña, la región también estará en alerta por lluvias que se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado.

También Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife tendrán activadas las alertas por fenómenos climatológicos. En el caso de las dos primeras por polvo en suspensión, mientras que Tenerife estará en alerta por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar los 70km/h.

La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales.

En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Durante este lunes, la Aemet prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. Así, se espera un descenso de las temperaturas máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto. Los termómetros marcarán los 30ºC en Granada, Jaén, Albacete y Toledo, mientras que Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Logroño y Ourense registrarán 29ºC.

Por su parte, las mínimas subirán en el interior del País Vasco, con Bilbao con 12ºC o San Sebastián con 13ºC; Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y variarán poco en las demás zonas. En Canarias las temperaturas descenderán de forma generalizada, incluso de manera notable (más de 6 grados). Por ejemplo, Tenerife marcará de máxima 22ºC y Las Palmas de Gran Canaria 21ºC.

Por último, el viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado.