Ciencia, cocina y sector primario se unirán en mayo en Garachico (Tenerife) para el VIII Encuentro de los Mares - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro de los Mares realizará su octava travesía del 3 al 6 de mayo por primera vez en el norte de Tenerife. 'Capital Natural Azul' será el lema de un foro que reunirá a relevantes voces internacionales, desde científicos, cocineros, pescadores, productores e instituciones, para debatir sobre la nueva gastronomía marinera, el futuro del oficio pesquero, la salud de los océanos y la relación del consumidor con el pescado.

Todo ello, bajo una visión compartida: dejar de seguir mirando al mar solo como una despensa o un paisaje para entenderlo como un patrimonio vivo, frágil y decisivo para el presente y el futuro, recoge una nota del Cabildo.

El congreso arranca el 3 de mayo con una Jornada Gastronómica Popular en la Plaza de la Libertad de Garachico, donde, con acceso libre, el público podrá disfrutar de degustaciones de cocina marina a precios populares.

El 'Encuentro de los Mares' está promovido por el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y su marca Tenerife Despierta Emociones, y cuenta también con la implicación activa del Ayuntamiento de Garachico, localidad en la que se celebrará el domingo 3 de mayo la jornada popular.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha señalado que el Encuentro de los Mares situará a Tenerife en el centro de una "conversación global imprescindible" sobre el presente y el futuro de los océanos. "Como isla, entendemos el mar no solo como un recurso, sino como parte esencial de nuestra identidad y de nuestro modelo de desarrollo. Este foro refuerza nuestro compromiso con una estrategia turística sostenible, basada en el conocimiento, la innovación y el respeto por nuestro entorno natural", ha añadido.

Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía, ha recordado que el Encuentro se ha consolidado como un evento pionero que ha demostrado una sinergia entre ciencia, gastronomía y sector pesquero, poniendo de manifiesto que "la cocina necesita de conocimiento real, y que la ciencia y la pesca pueden aprovecharse de alguien que les ayude a que su voz se escuche más lejos, un papel que puede ejercer la gastronomía.

CIENCIA Y PESCA

El programa completo del congreso se dará a conocer en unos días y en él habrá presencia de ponentes de diez países diferentes. El programa de esta octava edición tendrá un marcado peso científico y una mirada elevada sobre el sector pesquero y se abordarán cuestiones como el valor de la vida marina, el papel de la estrategia pesquera de la UE en el tablero donde se decide el futuro del mar y las praderas submarinas como capital natural.

La relación entre océano, economía y alimentación, o los casos de Portugal y África como ejemplos de ecosistemas que alimentan y generan valor, serán otros de los aspectos a destacar.

La cocina ocupará, como es habitual, un lugar central en la programación, con ponencias y mesas redondas dedicadas a la alta cocina del mar, las marisquerías y restaurantes marineros de autor, los nuevos horizontes de la cocina marinera, los sabores del Adriático o de los mares que bañan los países nórdicos, o el diálogo entre montaña y mar como uno de los grandes relatos contemporáneos del producto.

Sobre la pesca, el encuentro dedicará una revisión específica al presente y futuro de la acuicultura en el Mediterráneo y abrirá un espacio para pensar cómo volver a conectar al consumidor con el producto del mar.

Tenerife tendrá, además, un protagonismo especial dentro del programa. Se hablará del papel de las reservas marinas en la pesca de la isla, del gran patrimonio azul de Canarias y de una cuestión especialmente sensible para el archipiélago, como es el riesgo de la ciguatera.