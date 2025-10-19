Científicos nacionales e internacionales reflexionarán esta semana en Tenerife sobre el presente y futuro del Teide - VOLCANO TEIDE/TEIDELAB

Se ofrecerá un ciclo de conferencias en torno al cambio climático, la biodiversidad de alta montaña, la arquelogía guanche, la vulcanología, entre otros

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conferencias de La Torre de las Nubes reunirá esta semana en Tenerife a científicos nacionales e internacionales para abordar cuestiones como el cambio climático, la biodiversidad de alta montaña, la arqueología guanche, la vulcanología y, sobre todo, el presente y el futuro del Parque Nacional del Teide.

Asimismo, del 21 al 23 de octubre, Santa Cruz de Tenerife se convertirá en un foro abierto al público donde se compartirán hallazgos científicos y reflexiones sobre la conservación, la gestión y las oportunidades de un espacio natural que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, según han informado los organizadores en una nota.

La iniciativa forma parte de la exposición La Torre de las Nubes, impulsada por Volcano Teide a través de la plataforma científica TeideLab, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, la Fundación CajaCanarias, la Fundación la Caixa, la AEMET, la Universidad de La Laguna y el Parque Nacional del Teide.

El foro se celebrará en el Espacio Cultural CajaCanarias y busca acercar una década de investigaciones y mostrar al Teide como patrimonio vivo, símbolo de identidad y laboratorio natural único en el mundo.

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Entre los conferenciantes se encuentra Rubén del Campo, meteorólogo y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que explicará cómo el Teide funciona como una gran fábrica de nubes que regula el clima de Canarias y se convierte en un observatorio privilegiado del cambio climático.

Águeda M. González Rodríguez, coordinadora del Grupo de Ecofisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, mostrará cómo plantas exclusivas del Teide como la violeta sobreviven a condiciones extremas de frío, sequía y radiación solar, y Beatriz Fernández Marín, investigadora en ecofisiología vegetal, analizará la respuesta de la flora de alta montaña ante el cambio climático y cómo podría transformarse el paisaje vegetal en el futuro.

El biólogo José Luis Martín Esquivel, coordinador de conservación del Parque Nacional del Teide, hablará sobre los retos de preservar un ecosistema único que además soporta la presión de millones de visitantes al año.

También se contará con la presencia de Valentin Troll, catedrático de Petrología en la Universidad de Uppsala, una de las grandes autoridades europeas en vulcanología, y el investigador del CSIC Juan Carlos Carracedo, figura histórica en el estudio de los volcanes de Canarias, que abordará la evolución eruptiva del Parque Nacional.

Por su parte, la arqueóloga Matilde Arnay, catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, presentará las últimas investigaciones sobre las prácticas funerarias de los guanches y la relación espiritual y cultural que mantenían con la montaña sagrada. En el ámbito atmosférico intervendrá Carlos Torres, referente de la AEMET en la observación de la atmósfera y en la medición de gases de efecto invernadero, cuyos estudios desde el Observatorio de Izaña son fundamentales para comprender la evolución del clima.

SOBRE LA EXPOSICIÓN 'LA TORRE DE LAS NUBES'

La exposición La Torre de las Nubes, abierta hasta el 26 de octubre, ofrece al público un recorrido que combina realidad virtual, patrimonio histórico y hallazgos científicos. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia inmersiva en 360 grados que recrea un amanecer en la cima del Teide, de la cabina original del Teleférico restaurada y de módulos que muestran cómo se estudia el cambio climático mediante la ecofisiología vegetal y la observación atmosférica.

La muestra se consolida, aimismo, como "un hito" de la divulgación científica en Canarias y en España y busca reforzar a Tenerife como un espacio internacional donde ciencia, cultura y patrimonio se dan la mano. El Teide se presenta, de este modo, en toda su magnitud como patrimonio de la humanidad, símbolo de identidad y laboratorio natural que guarda las claves para comprender nuestro pasado y afrontar los grandes retos del futuro.