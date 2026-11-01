Cierre de senderos en Anaga y suspensión de actividades culturales en el área metropolitana de Tenerife por las lluvias

Archivo - Sala del Cecopin del Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activa este domingo, a partir de las 10.00 horas, el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta en el área metropolitana de la isla, situación que contempla, entre otras, el cierre de senderos y pistas forestales del Parque Rural de Anaga mientras permanezca vigente la declaración.

Asimismo, se insta a las diferentes consejerías del Cabildo a proceder al cierre de aquellas instalaciones de titularidad insular dedicadas a actividades culturales, deportivas o de pública concurrencia en el área metropolitana que conlleven desplazamientos entre municipios, según ha concretado la institución en una nota.

Por tanto, implica, el cierre de las instalaciones insulares como el estadio Heliodoro Rodríguez López y el Pabellón Santiago Martín, así como el Recinto Ferial de Tenerife y el Auditorio Adán Martín.

Esta medida entrará en vigor a las 10:00 horas del domingo y se mantendrá hasta la finalización de la declaración.

La decisión se adopta a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteoro-logía (AEMET), que prevén, como consecuencia del paso de una borrasca, lluvias y chubascos ocasionales localmente fuertes en el norte de Tenerife y muy fuertes en el nordeste, donde podrían ser localmente persistentes y estar acompañados de tor-mentas.

La presidenta del Cabildo ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de atender las recomendaciones de los organismos oficiales. "Es fundamental extremar las precauciones, evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse informados a través de los canales oficiales. La prudencia y la prevención son esenciales para evitar situaciones de riesgo y protegernos entre todos".

RECOMENDACIONES A AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, la resolución establece una serie de recomendaciones dirigidas tanto a los ayuntamientos como a la ciudadanía.

En el caso de los municipios, se recomienda la activación de sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y la adopción de las medidas preventivas que consideren necesarias, incluyendo la revisión de las infraestructuras, con especial atención al alcantarillado, muros de contención, taludes y redes eléctricas, así como la vigilancia de los cauces de barrancos y las zonas susceptibles de inundación.

A la población se le recomienda seguir las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de Protección Civil y evitar los desplazamientos en la medida de lo posible.

En caso de que sean necesarios, se deberá circular con precaución. La resolución mantiene, además, la vigencia del resto de recomendaciones emitidas en la resolución anterior de 31 de octubre.