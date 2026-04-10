CIMASUB celebra su tercera edición en Tenerife para concienciar sobre la protección de los océanos

Presentación de CIMASUB - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife impulsa una nueva edición del Ciclo Internacional de Cine Submarino (CIMASUB) que se celebrará del 14 al 17 de abril en la isla y se consolida como una herramienta clave para la divulgación ambiental y la sensibilización sobre la conservación marina.

CIMASUB llega a su tercera edición en Tenerife con una programación que combina proyecciones audiovisuales, actividades educativas y la participación de entidades vinculadas al ámbito medioambiental y audiovisual, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la realidad de los océanos y los retos que enfrentan.

La presidenta, Rosa Dávila, destacó en una nota la importancia de esta iniciativa como herramienta de concienciación social.

"CIMASUB no es solo un festival de cine, es una ventana a un mundo que muchas veces no vemos, pero que es esencial para la vida. Con esta tercera edición damos un paso más para acercar ese mensaje a toda la isla, especialmente a los más jóvenes, porque proteger nuestros océanos empieza por conocerlos y emocionarse con ellos", subrayó.

Bajo el lema 'La verdad ante tus ojos', el festival invita a mirar más allá de la superficie para descubrir tanto la riqueza de la biodiversidad marina como las amenazas que ponen en riesgo su equilibrio, como la contaminación, la sobrepesca o el deterioro de los ecosistemas.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, recordó la apuesta del Cabildo por traer este certamen a la isla.

"Hace tres años el Cabildo apostó por traer a Tenerife uno de los certámenes de vídeo submarino más importantes de Europa, convirtiéndonos en subsede de un festival con una larga trayectoria internacional. Desde entonces, hemos acercado los mejores reportajes de vida submarina a la sociedad tinerfeña, transmitiendo no solo su belleza, sino también la importancia de conservar nuestros océanos", comentó.

Blanca Pérez subrayó además el valor del festival como herramienta de sensibilización pues "es una forma de alertar sobre las amenazas que sufren los mares, como la contaminación o la sobrepesca, y sobre el impacto de la acción humana en su futuro, implicando a toda la ciudadanía, especialmente a niños y niñas".

Esta edición se desarrollará en cuatro municipios --La Laguna, San Miguel de Abona, Arona y Santa Úrsula-- con sesiones gratuitas abiertas al público que se celebrarán a las 19.00 horas en el Teatro Leal (14 de abril), el Casino de San Miguel (15 de abril), el Auditorio Infanta Leonor de Arona (16 de abril) y La Casona de Santa Úrsula (17 de abril).

SESIONES PARA ESCOLARES

Además, el festival refuerza su dimensión educativa con sesiones matinales dirigidas a escolares de entre 10 y 12 años, que se celebrarán en los mismos espacios, con el objetivo de convertir a los más jóvenes en embajadores de la conservación marina.

En esta misma línea, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, puso en valor la expansión territorial del festival.

"Este año damos un paso importante al llevar el festival a cuatro municipios, con presencia tanto en el norte como en el sur de la isla. Queremos que CIMASUB llegue a toda la ciudadanía y seguir ampliando su alcance en futuras ediciones", indicó.

Añadio además que, a través de estos documentales, "reforzamos la concienciación entre los más jóvenes, combinando proyecciones con materiales didácticos que se trabajan previamente en las aulas, fomentando el respeto por el medio marino desde edades tempranas".

Durante las jornadas se proyectarán cortometrajes y documentales premiados internacionalmente que combinan exploración, ciencia y narrativa cinematográfica para mostrar la vida submarina y reflexionar sobre la relación entre las personas y el océano.