Sucesos.- Cinco detenidos y 25 investigados tras desarticular en Canarias una organización criminal de estafas bancarias - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación ALPONY TF, ha desarticulado recientemente una organización criminal asentada en el archipiélago canario y dedicada a la comisión de delitos de estafa informática mediante la suplantación de entidades bancarias, así como al blanqueo de capitales procedentes de dichas actividades ilícitas.

La operación policial se ha saldado con hasta con cinco personas detenidas y 25 investigados.

El modus operandi de la organización consistía en contactar telefónicamente con las víctimas, identificándose como gestores de su entidad bancaria y haciéndoles creer que habían sido objeto de una operación fraudulenta en sus cuentas. Todo ello, con el fin de obtener las credenciales de acceso a la banca electrónica, según ha detallado la Benemérita en una nota de prensa.

Una vez en posesión de dichas claves, los acusados realizaban diversas operaciones financieras, desviando importantes cantidades de dinero a cuentas controladas por la propia organización criminal, de las que posteriormente se deshacían, así como de las tarjetas móviles SIM de prepago que también utilizaban, para dificultar la trazabilidad del dinero y la acción policial.

La investigación policial se inició tras la primera denuncia, a partir de la que los agentes especializados en la materia llevaron a cabo un exhaustivo análisis de hechos delictivos de similar naturaleza, logrando relacionar a más de veinticinco víctimas distribuidas por todo el territorio nacional, todas ellas afectadas por el mismo procedimiento fraudulento.

LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN

Finalmente, y gracias a los indicios y pruebas obtenidas, se logró identificar, localizar, detener e investigar a los 30 acusados, siendo 5 de ellos los líderes de la organización criminal residentes en las islas de Las Palmas y Tenerife.

También se realizaron cinco registros domiciliarios, donde se aprehendieron numerosos dispositivos electrónicos y documentación relacionados con los ilícitos investigados, así como seis kilogramos de hachís.

Además, en el desarrollo de la operación ha resultado determinante la identificación de las denominadas "mulas financieras", personas que facilitaban sus cuentas bancarias o abrían nuevas a su nombre para recibir, transferir o retirar los fondos procedentes de las estafas, siendo un total de 25 investigados, residentes en la isla de Tenerife y acusados de un delito de blanqueo de capitales, al formar parte de la estructura financiera de la organización criminal.

La operación la ha llevado a cabo el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que durante la última fase contó con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y de ésta. Ha sido dirigida por la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Guardia Civil recuerda que la cesión de cuentas bancarias, la realización de movimientos de dinero para terceros o la recepción de fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal.