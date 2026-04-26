Cinco heridos tras la colisión frontal de dos turismos en El Paso (La Palma)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas, entre ellos un menor, han resultado heridos --cuatro de carácter moderado-- tras la colisión frontal de dos vehículos en la carretera LP-3, aproximadamente en el punto kilométrico 24, en el municipio de El Paso (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que tres mujeres presentaban dolor tóracico y cervicalgia de carácter moderado, por lo que fueron trasladadas en ambulancias al Hospital General de La Palma.

Asimismo asistió a un hombre con dolor tóracico y cervicalgia de carácter moderado que fue trasladado hasta el Hospital General de La Palma, al igual que un menor para que fuera valorado.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de La Palma que aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, mientras que personal del Servicio de Conservación de Carreteras realizó labores de limpieza en la calzada.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.