Cinco locales de Santa Cruz de Tenerife se adhieren al protocolo de prevención de violencia sexual del Cabildo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la directora insular de Igualdad, Patricia León - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, amplía la red de establecimientos adheridos al Protocolo para la Prevención de las Violencias Sexuales en Locales de Ocio Nocturnos con la incorporación de cinco establecimientos ubicados en Santa Cruz de Tenerife.

Los locales Bulan Chill Out-Restaurant, The Red Lion British Pub, Bambú Lounge Tenerife, Azotea Urban 180 y Sabbath se suman a esta iniciativa pionera, que ya cuenta con la adhesión de los ayuntamientos de Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife, además de nueve establecimientos del sur y del norte de la isla que se incorporaron en la primera fase del proyecto.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, agradece a los establecimientos que se han adherido al protocolo "su implicación y compromiso para convertir sus locales en espacios más seguros y libres de violencias sexuales".

En esa línea, destaca en una nota que "la implicación del sector del ocio nocturno es fundamental para avanzar hacia una isla en la que todas las mujeres puedan disfrutar de estos espacios con libertad, tranquilidad y confianza".

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, señala que la incorporación de estos cinco establecimientos confirma que el protocolo "sigue creciendo y consolidándose".

"Nuestro objetivo es seguir ampliando la red hacia otros municipios y que cada vez más locales se sumen a esta iniciativa y dispongan de herramientas para prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso o agresión sexual, haciendo de Tenerife un referente en la protección de las mujeres en los espacios de ocio", señala.

La incorporación de estos cinco establecimientos es resultado del trabajo desarrollado en los últimos meses entre en Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después de que el municipio aprobara el pasado mes de febrero la adhesión al protocolo.

A partir de ese acuerdo, ambas administraciones mantuvieron diversas reuniones de trabajo con representantes del sector del ocio nocturno del municipio para presentar la iniciativa, resolver dudas y recoger las aportaciones del empresariado, un proceso que culmina ahora con la adhesión voluntaria de estos cinco locales.

El protocolo proporciona pautas claras, accesibles y eficaces sobre cómo actuar ante cualquier forma de acoso o agresión en espacios como discotecas, pubs, terrazas y salas de fiestas.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Entre otras medidas, contempla la formación específica del personal para identificar situaciones de violencia sexual; la entrega de una guía de recursos especializados para las víctimas; la coordinación con los servicios especializados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; campañas de sensibilización y herramientas de seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas.

El Protocolo para la Prevención de las Violencias Sexuales en Locales de Ocio Nocturno Privados comenzó a aplicarse el pasado verano en nueve locales de Adeje, Arona y el Puerto de la Cruz: Blanco Bar Tenerife S.L.; Pez Gordo Iriarte S.L.; Cervecería City (City 2007 S.L.); Magnum Pub; Monkey Beach Club; Babylon Disco Gay Pub; The Roof Bar (RWS Sociedad Civil); Papagayo Beach Club (Restensur, S.L.); y la Discoteca Achaman.

A través de la firma, las empresas se comprometen a formar a sus plantillas, colocar en sus locales material informativo y de sensibilización en español, inglés y alemán; colaborar en las campañas de prevención y aplicar procedimientos de actuación ante posibles situaciones de acoso o agresión sexual.

Los nueve establecimientos que se incorporaron en la primera fase del proyecto ya han completado la formación inicial prevista en el protocolo.

Además, el programa incorpora este año una modalidad de formación en vídeo que complementa las sesiones presenciales y facilita la participación del personal de los locales, adaptándose a las particularidades y horarios del sector del ocio nocturno.