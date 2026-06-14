Cinco personas heridas, tres de ellas de gravedad, en una colisión múltiple en Tías (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

Cinco personas, entre los 11 y 52 años, ha resultado heridas este sábado en una colisión múltiple de vehículos producida en la LZ-40, en el municipio de Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, que había dejado a dos personas atrapadas en el interior de los vehículos y varias necesitadas de asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, tres de ellos con pronóstico grave. El menor, por su parte, presentó contusiones de carácter leve. Fueron trasladados en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.