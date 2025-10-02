Los ciudadanos tardan algo más de un minuto en reaccionar a una alerta 'ES-Alert', según un estudio de la ULPGC

La alerta de protección civil por un simulacro de erupción volcánica, a 26 de septiembre de 2025, en Garachico, Tenerife, Canarias (España). Este simulacro sirve para comprobar la eficacia de los protocolos de emergencia ante una crisis volcánica, y se ha - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos tardan una media de un minuto y doce segundos en reaccionar al envío de una alerta 'ES-Alert' a sus móviles, según se extrae de un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) elaborado tras el simulacro efectuado hace un año en Gran Canaria por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y Protección Civil.

En un comunicado, la institución educativa explicó que se trata de un trabajo que han llegado a cabo Fernando Medina Morales y Pablo Mayer Suárez, profesores del Departamento de Geografía adscritos al Grupo de Investigación en Geografía Física, Medio Ambiente y Tecnologías de la Información (GEOTIGMA).

Así, han analizado los tiempos de reacción al recibir la alerta de las más de 50.000 personas a las que se les envió para conocer el tiempo de 'latencia social' --el tiempo que tarda la ciudadanía en pasar de recibir un aviso oficial a realizar la acción recomendada--.

De esta manera, este trabajo mide por primera vez de forma empírica, tanto en España como en Europa, el tiempo de reacción ante una alerta, con un análisis masivo y anonimizado de los datos de respuesta del simulacro.

Si bien la mediana se situó el un minuto y doce segundos, más del 70% de los participantes respondió en un tiempo inferior a diez minutos.

LA RESPUESTA FUE MÁS RÁPIDA EN ZONAS TURÍSTICAS Y ZONAS URBANAS

Además, los investigadores observaron que en las zonas turísticas y en las áreas urbanas, la respuesta fue más rápida que en las áreas rurales debido a la mayor penetración de las nuevas tecnologías.

Precisamente ha sido este aspecto, la rapidez tecnológica de los sistemas, el que más objeto de análisis y estudio había sido hasta ahora.

Al respecto, el profesor Medina Morales apuntó que "con este estudio demostramos que no basta con que la alerta llegue rápido al móvil: lo verdaderamente decisivo es cuánto tarda la ciudadanía en reaccionar. Medir esa 'latencia social' nos permite diseñar mensajes más eficaces y ganar un tiempo vital para salvar vidas".

Con todo, los autores destacan la relevancia práctica de los resultados de este trabajo en otros territorios ya que consideran que Canarias es un laboratorio ideal por su condición archipelágica, su alta densidad poblacional y la recepción de millones de turistas anuales, lo que refuerza la importancia de contar con alertas eficaces y adaptadas a distintos perfiles sociales y culturales.

Finalmente, los resultados de este trabajo han sido dados a conocer en la revista Journal of Disaster Risk Reduction.