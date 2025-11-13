'Claudia' deja catorce incidencias menores en El Hierro y picos de lluvia de 42 litros por metro cuadrado en San Andrés

Carretera cortada en la cumbre de El Hierro por el paso de la borrasca 'Claudia' - CABILDO DE EL HIERRO

VALVERDE (EL HIERRO), 13 (EUROPA PRESS)

La borrasca 'Claudia' ha dejado hasta el momento en la isla de El Hierro un máximo de precipitaciones de 42,4 litros por metro cuadrado en las medianías de la isla, en concreto en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en San Andrés, en el municipio de Valverde.

El pico más intenso de lluvias se registró en Valverde la pasada madrugada con la caída en una hora de 25 litros por metro cuadrado en ese tiempo, detalla el Cabildo en una nota.

Precisamente, en la capital herreña, Valverde, se han recogido 28,8 litros por metros cuadrados; en Frontera, 19,9 litros por metro cuadrado; 17,4 en Sabinosa; 16,6 en La Dehesa; 14,9 en el aeropuerto de Los Cangrejos y 12,8 en El Pinar.

Por otra parte, las ráfagas de viento más intensas se han registrado en la zona más alta de la isla, Malpaso, con mediciones que han llegado a los 98,8 kilómetros por hora.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias Insular (Cecopin) se han atendido un total de 14 incidencias.

Durante las últimas horas se atendió la falta de alumbrado público en Timijiraque, El Gusano (El Pinar) y el Horno y Lomo Alto (La Frontera) y de suministro eléctrico en la zona de Las Playas.

De igual modo, se trasladó al centro coordinador el fallo de suministro en viviendas particulares en la carretera general de Timijiraque, La Colorada y El Charco (La Caleta).

Los servicios de carreteras atendieron los desprendimientos de piedras y ramas que afectaron a la carretera HI-15 (Valverde a Echedo), la HI-1 (entre Tiñor y El Majano), en la bajada de La Tabla y en la HI-10 (en la entrada en El Mocanal).

En estos momentos, ante la mejora significativa de las condiciones meteorológicas, se ha decretado la apertura al tráfico de las vías cerradas de manera preventiva por el paso de 'Claudia' y se rebajan las medidas de prohibición de realización de actos culturales y deportivos al aire libre.

Por el momento, el Cabildo de El Hierro mantendrá activo el Plan Insular de Emergencias (PEIN) ante posibles desprendimientos tras las precipitaciones registradas.