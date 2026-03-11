Clavijo abre la puerta a suscribir un nuevo Fdcan para la próxima década

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este miércoles su "voluntad" de renovar el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para los próximos diez años y "actualizarlo" en línea a las demandas de los cabildos.

Así lo ha anunciado en la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' en la que ha comentado que el objetvo es darle "estabilidad" y abrirlo a nuevos campos como vivienda, infraestructuras asociaciones o investigación y desarrollo.

"Es importante poder planificar a futuro, porque la resolución de los problemas estructurales de esta tierra requiere métodos, seriedad, grandes acuerdos, financiación y continuidad, porque no vamos a resolver nada en cuatro años", ha indicado.

Clavijo ha dicho también que en abril convocará a cabildos y ayuntamientos para evaluar los resultados de la primera década del Fdcan.