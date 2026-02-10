Clavijo admite que el concurso eléctrico "no es perfecto" pero deja a Canarias "mejor"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que el concurso de generación eléctrica "no es perfecto" pero deja a las islas "mejor" preparadas para el futuro, al que sume el cable de interconexión que une Tenerife con La Gomera y garantiza el suministro en la 'isla colombina' y la penetración de las renovables.

En respuesta a una pregunta de Vox en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha valorado que el Gobierno ha conseguido sacar adelante tanto el concurso extraordinario como el ordinario gracias a la gestión del consejero de Transición Energética, Mariano Hernández, en colaboración con el ministerio.

No ha dudado de que el concurso "se podía haber hecho mejor" pero el sistema es ahora "más estable y fiable" y se va a seguir mejorando con nuevas licitaciones para cubrir las partes que quedaron desiertas, por lo que ha pedido "respeto" para su Ejecutivo.

En esa línea ha insistido en que su Gobierno es "diligente y eficaz" para "suplir" las "ausencias" del concurso y frente a las críticas de "barra de bar de copas" de Vox, ha comentado que Ejecutivo se 'arremanga' y trabaja "por los canarios".

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha apuntado que el concurso eléctrico ha sido "un fracaso", extremo reconocido por los propios "ingenieros" ya que apenas 300 megavatios son nuevos y el resto parte de "reutilizar y estirar" equipos antiguos.

Ha preguntado al presidente si será el que "dejó a Canarias sin luz y sin agua" dado el consumo hídrico de las desaladoras y le ha instado a exigir ante el Estado un "cambio de regulación" y que se flexibilice la burocracia porque ahora mismo es un "desincentivo" para que las empresas quieran invertir en el archipiélago.

"Esto nos hunde, ninguna empresa va a instalarse si no hay un sistema eficiente, el fanatismo climático no es la solución", ha comentado, subrayando que Clavijo será el "responsable" si hay otro cero energético en las islas.